Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu’ndan açıklama

Yayınlanma: 01.11.2024 - 12:33

Güncelleme: 01.11.2024 - 12:35

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı İbrahim Balcı,aralık ayının sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirlenene dek ekmek fiyatlarında değişiklik olmayacağını duyurdu. Balcı, ülke genelinde buğday üretimi ve kalitesinin etkisiyle un fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığını belirtti.

UN FİYATLARI YÜKSELDİ

Ekim ayı başında alınan unun çuval fiyatının 630 lira iken, ay içinde 820 liraya yükseldiğini ifade eden Balcı, ekmekteki fiyat artışlarının yalnızca unla sınırlı olmadığını, diğer girdilerde de artışlar görüldüğünü vurguladı. Bu nedenle ilgili bakanlıkların sektörü toplayarak durumu değerlendirmesi gerektiğini ve bu ay içinde herhangi bir fiyat değişikliğinin söz konusu olmadığını belirtti.

FİYAT ARTIŞI OLMAYACAK

Balcı, sağlıklı ve hijyenik koşullarda kaliteli ekmek üretmenin öncelikleri olduğunu kaydederek, sokaklarda ve pazar yerlerinde ekmek satışı yapılmasına izin verilmesinin ürün güvenilirliğini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının bu ay sonunda 50 liranın üzerine çıkmayacağını vurgulayarak aralık ayı sonuna kadar bir zam olmayacağını sözlerine ekledi.