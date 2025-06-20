Ekonomi alarm veriyor: Kapanan işletme sayısında dev artış!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılı Ocak-Mayıs dönemi ile mayıs ayına ilişkin açılan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. İlk beş ayda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi.

Ocak-Mayıs döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 2,6 azalarak 44 bin 896’ya geriledi. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı da yüzde 26,7 azalışla 853’e düştü. Buna karşın, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,1 artarak 7 bin 137’ye ulaştı.

KAPANAN ŞİRKETLERİN SAYISI ARTIYOR

İlk beş ayda kapanan şirket sayısı yüzde 12 artışla 11 bin 108’e yükseldi. Kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,1 artarak 332 oldu. Öte yandan, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,5 azalarak 6 bin 774’e indi.

MAYIS AYI VERİLERİNDE DÜŞÜŞ VE ARTIŞ DENGESİ

Mayıs ayında kurulan şirket sayısı yüzde 13 düşerek 10 bin 72’ye geriledi. Aynı ayda kurulan kooperatif sayısı yüzde 32,5 azalarak 283’e düştü. Buna karşın, gerçek kişi işletme sayısı yüzde 12,3’lük artışla 1.250’ye çıktı.

Kapanan şirket sayısı ise Mayıs ayında yüzde 5,9 artarak 2 bin 759’a yükseldi. Kooperatiflerde kapanış oranı yüzde 23,3 ile artarken, 60 kapanış kaydedildi. Gerçek kişi ticari işletme kapanışları ise yüzde 8,7 azalarak 1.114’e geriledi.