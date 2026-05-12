Ekonomi diplomasisinde 'trilyon dolarlık' iddia: Pekin zirvesinden ne bekleniyor?

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bu hafta Pekin’de gerçekleştirmesi beklenen görüşmede, İran’daki çatışmalar başta olmak üzere küresel jeopolitik riskler ve ekonomik başlıklar ele alınacak. Ziyaretin, 2017’den bu yana bir ABD başkanının Çin’e yaptığı ilk resmi seyahat olması dikkat çekiyor.

GÜNDEMDE İRAN SAVAŞI VE JEOPOLİTİK GERİLİMLER

Görüşmenin ana başlıkları arasında Batı Asya’daki savaş, ABD-İsrail operasyonları sonrası artan gerilim ve Çin’in İran ile enerji ilişkileri yer alıyor.

Uzmanlar, Trump’ın İran konusunda Şi üzerinde diplomatik baskı kurabileceğini, Şi’nin ise Tayvan meselesini gündeme getirmesinin beklendiğini ifade ediyor.

TİCARET, GÜMRÜK VERGİLERİ VE TEKNOLOJİ BAŞLIKLARI

Zirvede yalnızca jeopolitik değil, ticari ilişkiler de masada olacak. Gümrük vergileri, karşılıklı ticaret anlaşmaları, yapay zekâ ve enerji politikaları görüşmenin önemli ekonomik başlıkları arasında yer alıyor.

ABD’nin Çin ile ticaret açığını azaltma hedefi doğrultusunda yeni anlaşma ve yatırım mutabakatlarının gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD’DEN ÜST DÜZEY İŞ DÜNYASI KATILIMI

Beyaz Saray kaynaklarına göre, Trump’a teknoloji, finans, enerji ve havacılık sektörlerinden üst düzey şirket yöneticileri eşlik ediyor.

Heyette Boeing’den Kelly Ortberg, Apple’dan Tim Cook, Meta’dan Dina Powell McCormick, Tesla’dan Elon Musk, Goldman Sachs’tan David Solomon, BlackRock’tan Larry Fink ve Visa’dan Ryan McInerney gibi isimler bulunuyor.

Uzmanlara göre bu katılım, ziyaretin yalnızca siyasi değil ekonomik diplomasi boyutunu da öne çıkarıyor.

UÇAK, TARIM VE ENERJİ ANLAŞMALARI BEKLENİYOR

Görüşmede Çin’in ABD’den Boeing uçakları, tarım ürünleri ve enerji ithalatını artırmasına yönelik anlaşmaların gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca “nadir toprak elementleri” tedariki ve ticaret savaşında geçici ateşkesin uzatılması da masadaki kritik konular arasında yer alıyor.

YENİ İLETİŞİM MEKANİZMASI VE YATIRIM İDDİALARI

Tarafların yapay zekâ ve askeri teknoloji alanında riskleri azaltmak için yeni bir iletişim kanalı kurmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Öte yandan Çin’in ABD’ye 1 trilyon dolara kadar yatırım yapabileceğine ilişkin iddialar gündeme gelse de, uzmanlar mevcut koşullarda büyük ölçekli bir anlaşmanın zor olduğuna dikkat çekiyor.

TRUMP: 'TARTIŞMA ENERJİ VE İRAN ÜZERİNDE OLACAK'

Trump, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Şi ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, “Tartışma biraz enerji ve İran üzerine olacak” ifadelerini kullandı. Tayvan konusunun da gündeme gelmesinin beklendiğini söyledi.

ÖN GÖRÜŞMELER GÜNEY KORE’DE YAPILIYOR

Zirve öncesinde ABD ve Çin heyetleri Güney Kore’de ekonomi ve ticaret müzakereleri yürütüyor. Tarafların ticaret ve yatırım alanında yeni istişare mekanizmaları üzerinde çalıştığı bildirildi.

GEÇMİŞ ANLAŞMALAR VE TARİHSEL ARKA PLAN

İki lider en son geçen yıl Güney Kore’de bir araya gelmiş ve karşılıklı tarifeler konusunda geçici bir uzlaşmaya varmıştı. Taraflar bazı gümrük vergilerinde erteleme ve indirim konusunda anlaşma sağlamıştı.

Trump’ın daha önce planlanan Çin ziyareti ise İran’daki çatışmalar nedeniyle ertelenmişti.