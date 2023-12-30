Ekonomi karnesi zayıf

Yayınlanma: 30.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.12.2023 - 03:21

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türkiye’nin dijitalde 2023 karnesini çıkardı. Türkiye, dijitalde 100 üzerinden 70.44 notu aldı. Dijital Türkiye Endeksi’nde Hizmet ve Toplumsal Endeks zirveyi paylaşırken ekonomi düşük puan aldı.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “Çalışma, Dijital Türkiye yolculuğunda ekosistem paydaşlarını bir araya getiren ve strateji ve eylem planlarının belirlenmesi ve uygulanmasına dayanak oluşturan önemli bir kaynak olacak” dedi. 2023 Dijital Türkiye Endeksi’nde en yüksek puanı hizmet sektörü aldı. Skoru 82.39 olan hizmet sektöründe yaşamsal olaylar kapsamında adalet (81.4), aile (70.3), araç (85.6), kariyer (81), şirket genel (81.5), şirket kurulum (82.8), taşınma (100), yükseköğretim (82.9) ve sağlık (90.8) notunu aldı. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmaya başlayan “araçlarım” ve “çalışma hayatım” gibi bütünleşik hizmetlerin önemli gelişme kaydedildiği belirtilen endekste ikinci el araç, muayene randevu gibi hizmetlerin entegrasyonların eksikliği dolayısıyla kesintisiz hizmet sunumu açısından henüz yeterli düzeyde olmadığı tespit edildi.

SAYISAL UÇURUM

Hanehalkının internet kullanımını ölçekleyen toplum ekseninin skoru ise 71.42 oldu. Ekonomi ekseninin skoru ise 64.01 olarak belirlendi. Ekonomi alanında güçlü yanlar iş dünyasına sunulan gelir idaresi, sicil yönetimi ve sosyal güvenlik gibi merkezi bilişim sistemlerinin varlığı olarak tespit edilirken en büyük zafiyet ise KOBİ düzeyinde gerçekleşen ekonomik süreçlerde yeni nesil teknoloji kullanımının yaygınlaşmamış olması ve dijital yoğun sektörlerin düşüklüğü olarak belirlendi.

Kamunun dijital dönüşümde başarılı bir performans sergilediği belirtilen Türkiye Dijital Endeksi’nde devlet ekseninin skoru 67.92 oldu. Araştırmaya göre, hem işletmeler hem de hanehalkının yüksek hızlı internet ve performanslı kişisel cihaz erişimi konusundaki ihtiyaçlarının giderilmesinde yaşanan aksaklıklar “sayısal uçurum” konusunu tekrar gündeme taşıdı.

Türkiye’de internet altyapısını tüm yönlerden inceleyen dijital ekosistem ekseninin skoru 66.47 oldu. Dijital ekosistem ekseninde İnternet ve iletişim altyapısı, ortak hizmetler ve bilişim uzmanı yetiştirmeye yönelik teşviklerin varlığı güçlü yanlar olarak ön plana çıkarken bilişim sektörünün tüm sektörler içerisindeki görece küçüklüğü ile yazılım ve donanım alt sektörlerinin ülke ekonomisine katkısı açısından düşük performans sergilediği bulgusuna varıldı. Raporda yerli yazılım sektörünün geliştirilmesi ve veri yönetişimi konusundaki faaliyetlerin yerine getirilmesinde eksiklikler olduğu tespit edildi. Endekste ayrıca “Ülkemizde her ne kadar dijital veri etrafında kişisel verilerin korunması, açık veri portalı, ulusal veri sözlüğü ve kamu veri alanı gibi önemli çalışmalar yürütülüyor olsa da net bir dijital veri politikamızın ve ilgili tedbirlerimizin olmadığı görülmektedir” ifadeleri yer aldı.