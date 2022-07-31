Ekonomi politikaları yurttaşı batırdı, AKP iktidarının gözü halkın cebinde

31 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

İktidarın ekonomi politikaları, özellikle son bir yılda fiyatları uçurdu. Toz şekerde yüzde 362, unda yüzde 477, salçada yüzde 197, ekmekte yüzde 211, ayçiçek yağında yüzde 151 artış oldu. Yağdaki artış oranı, altındaki artışı dahi aştı. Bebekli ailenin sadece bez masrafı aylık 750 TL’yi buldu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin son bir yıllık fiyatları örneklerle karşılaştırdığı çalışma şöyle:

Ağustos 2021’de ortalama 92 kuruş olan bebek bezinin adet fiyatı bugün 2.5 lira. Buna göre aylık masraf yüzde 172 artışla 276 liradan 750 liraya çıktı.

Ağustos 2021’de TÜİK’in madde sepetinde ortalama 19 lira 27 kuruş olan ayçiçeği yağının litre fiyatı bugün itibarıyla raflarda 48 lira 50 kuruş. Artış yüzde 160. Oysa gram altının değeri yüzde 100 arttı.

Kilosu 6.64 lira olan küp şeker bugün raflarda 27 lira 90 kuruş. Kilosu 5.82 lira olan toz şeker ise 26.90 lira. Şekerdeki yıllık fiyat artışı yüzde 362-394 arasında.

Geçen yıl ortalama 88 kuruş olan yumurta fiyatı bugün 1.75-2.79 TL arasında değişiyor.

Geçen yıl bu tarihlerde kilosu ortalama 5.37 TL olan buğday ununun kilogram fiyatı bugün ortalama 26-31 TL arasında. Ekmekte de durum farklı değil. Geçen yıl 6.43 TL olan 1 kilo ekmek bu yıl 20 lira.

TENCERE KAYNAMIYOR