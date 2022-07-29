Kış sezonunda hazır giyime yüzde 100 zam yolda: 'Fiyat artışları şaşırtıcı olmayacak'

29 Temmuz 2022 Cuma, 16:22

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyeleri arasında yaptığı Haziran Ayı Anketi’nin sonuçlarına göre, organize perakende sektöründe ciro yüzde 80 arttı. Ancak, adet satışları sınırlı kaldı.

Adet satışlarında istenen düzeye ulaşılamasa da perakendede canlılığın devam ettiğini bildiren BMD Başkanı Sinan Öncel, “Turistlerin de katkısı ile bu hareketliliğin yaz sezonu boyunca süreceğini öngörüyoruz. Ekim'den sonrası için bir tahminde bulunmak için henüz erken olmakla birlikte artan fiyatlar nedeniyle hem sektör hem de tüketici açısından kış sezonunun zorlu geçeceğini söyleyebiliriz” dedi.

Anket sonuçlarına göre, organize perakende sektöründe maliyet artışlarının etkisiyle cirolar geçen yaza oranla ortalamada yüzde 80 artarken, birçok marka adet satışlarında hâlâ pandemi öncesindeki rakamları yakalayamadı.

"MALİYET BASKISI SÜRÜYOR"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, sektörde ham madde, enerji, dağıtım ve işçilik başta olmak üzere yüksek girdi maliyetlerinden kaynaklanan baskının devam ettiğini vurgulayan BMD Başkanı Sinan Öncel, kış sezonu ürünlerinde yıllık artışın ÜFE oranlarına yaklaşmasının şaşırtıcı olmayacağına dikkat çekti.

BMD’nin üyeleri arasında yaptığı Haziran Ayı Anketi’nin sonuçlarını değerlendiren Sinan Öncel, turistlerin etkisiyle perakende sektöründe ciro artışının haziranda da devam ettiğini bildirdi.

Yüzde 100 ve üzerinde ciro artışını yakalayan şirketler de olduğunu ancak cirolardaki bu artışın adetlere tam olarak yansımadığını dile getiren Öncel, "Birçok markamız adet satışlarında 2019 rakamlarını yakalamakta zorlanıyor. Cirolardaki büyüme adetten değil, fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Ham madde fiyatlarında bir gevşeme olmakla birlikte diğer girdilerdeki maliyet baskısı sürüyor. Haziran ayı verilerine göre ÜFE ve TÜFE arasında 60 puan fark bulunuyor. Firmalar bu maliyetleri önümüzdeki aylarda bir şekilde fiyatlara yansıtmak durumunda kalacak. Kış sezonu ürünlerinde yıllık bazda yüzde 100’e varan fiyat artışları şaşırtıcı olmayacak" değerlendirmeside bulundu.

Tüketicideki beklenti fiyat artışlarının devam edeceği yönünde olduğunu da belirten Öncel, "Turistlerin de katkısı ile hareketliliğin yaz sezonu boyunca süreceğini öngörüyoruz. Ekim'den sonrası için bir tahminde bulunmak için henüz erken olmakla birlikte hem sektör hem de tüketici açısından kış sezonunun zorlu geçeceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.