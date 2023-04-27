Ekonomi Profesörü Duran Bülbül Cumhuriyet TV'ye konuştu: 'Erdoğan meclise hesap vermelidir'

Yayınlanma: 27.04.2023 - 12:22

Güncelleme: 27.04.2023 - 13:07

Seçime sayılı günler kala AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı "örtülü ödenekten" son üç ayda 1 milyara yakın harcama yapıldığı ortaya çıktı. Bu durum "halkın parası seçim kampanyası için mi kullanılıyor" sorusunu akıllara getirdi.

Prof. Dr. Duran Bülbül, "AKP iktidara geldikten sonra 1050 sayılı yüz yıllık Maliye Kanunu yerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu getirildi. Bu kanun defaatle değişikliğe uğradı. 1927'de de örtülü ödenek kullanımı vardı. Örtülü ödeneği başbakan, maliye bakanı ve kullanıma yetkilendirilmiş bir başka bakan olmak üzere üç kişi kullanırdı. 2015 yılı itibarıyla cumhurbaşkanı Erdoğan bu ödeneklerin tek kullanıcısı haline geldi" ifadelerini kullandı.

AKP DÖNEMİNDE ÖDENEKLER 32 KAT ARTMIŞ

Örtülü ödeneğin kullanım miktarından ziyade nereye kullanıldığının önemli olduğunu vurgulayan Bülbül, "2003 yılında ayrılan örtülü ödenek 734 milyon küsur lira. Bugün ise 24 milyara çıkmış durumda. Bütçe arttıkça örtülü ödenek de artar. Bu şu demek AKP iktidarı boyunca başbakan ve yeni sistemde cumhurbaşkanının kullandığı ödenekler 32 kat artmış. Yasaya göre bu ödenekler cumhurbaşkanının kendisi veya ailesi için, seçim kampanyası için kullanılamaz. Kamu bütçesini kim kullanırsa kullansın Sayıştay denetimine tabiidir. Bu ödenekleri Sayıştay denetleyip TBMM'ye raporlamalıdır ama bu yapılmıyor" dedi.

"TÜM DÜNYADA DENETLEME VAR"

Diğer ülkelerde de örtülü ödeneklerin kullanıldığını ancak denetlendiğini belirten Bülbül, "Dünyada örtülü ödenek kullanımı bu şekilde değil. Fransa'da 2001 yılından itibaren sadece istihbarat ödenekleri hariç tüm ödenekleri Sayıştay denetler. Almanya'da ise böyle bir ödenek yok. Eğer ilgili bakanlar buna benzer bir ödenek kullanmak istiyorsa raportörler tarafından denetleniyor. Yani böyle bir olay varsa da kamuoyuna mutlaka bir açıklama yapılıyor. ABD'de ise durum farklı değil. Buna benzer bir ödeneği kullanırsa ABD başkanı kongreye belgeli şekilde hesap veriyor" örneklerini verdi.

"ERDOĞAN MECLİS'E HESAP VERMELİDİR"

Bülbül, Sayıştay ve TBMM'yi göreve davet etti ve şunları söyledi:

"Örtülü ödenek tanımında ilginç bir kavram var: Devletin itibarı. Devletin itibarından kast edilen saray mıdır? Lüks uçaklar, arabalar mıdır? Bu ödeneklerin mutlaka denetlenmesi, Sayıştay'ın örtülü ödenek raporu hazırlaması gerekir. Eğer Sayıştay yapamıyorsa TBMM bu ödenekle ilgili bir komisyon kurmalıdır. Cumhurbaşkanı bu parayı nereye harcadığı konusunda meclise hesap vermelidir."

"TOTALİTER REJİMLERDE RASTLANAN BİR DURUM"

Bütçe hakkı ve şeffaflık vurgusu yapan Bülbül sözlerini, "Türkiye'de bütçe hakkını yasama organı olan meclis değil yürütme organı kullanıyor. Bütçe hakkı tarihi demokrasinin tarihidir. Bir ülkenin demokratik olup olmadığını görmek istiyorsanız, bütçeyi kimin kullandığına bakmanız gerekir. Hukuk ve adalet normları açısından üst sıralarda yer alan ülkelerde bu ödenekler mutlaka denetlenerek bu bilgiler halkla paylaşılır. Türk bütçe sisteminde bütçeyle ilgili tüm verilerin ulaşılabilir olması alenilik ve saydamlık ilkelerinin gereğidir. Türkiye'de bugün cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ödeneğe ilişkin hesap verme zorunluluğu yok, bu daha çok totaliter rejimlerde rastladığımız bir durum" diyerek bitirdi.