Ekonomi uzmanı İslam Memiş uyardı: Altın bulunamayacak
En iyi yatırım aracının altın olduğunu söyleyen ekonomi uzmanı İslam Memiş, yakın zamanda fiziki altın bulmanın zor olacağını söyledi.
En iyi yatırım aracının altın olduğunu söyleyen ve yatırımcılara tavsiyelerde bulunan ekonomi uzmanı İslam Memiş, yakın zamanda fiziki altın bulmanın zor olacağını belirtti.
Dünyada en az bulunan madenlerinden başında altının geldiğini söyleyen Memiş, "Altın, bütün devletlerin merkez bankalarında bulunması gereken ve swap karşılığı olan bir madendir. Bununla birlikte altın dünyada en az bulunan madenlerin başında gelir. Rusya'da fiziki altın alımı devlet tarafından yasaklandı ve bir ilke imza atıldı. En karlı ve kazançlı yatırımın altın olduğunu rahatça söyleyebiliriz. dedi.
"KAZANÇLI ÇIKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"
Memiş şöyle devam etti;
"Yıllık gelirimizi altına endekslesek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kar elde etmiş oluruz. Dünya üzerinde şu dönemde büyük bir kriz var. Zengin fakir fark etmeksizin tasarruf etmezsek bu dünya krizinde kazançlı çıkmamız mümkün değil. Son zamanlarda en çok kaybeden para biriminin de Euro olduğunu söylemek mümkün."
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