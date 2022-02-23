Ekonomi yazarı Aktaş uyardı: 'Akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar gelecek'

23 Şubat 2022 Çarşamba, 09:29

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Turizm, petrol, döviz, cari denge... Darbe üstüne darbe!" başlıklı yazısında Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Putin tüm planlarımızı alt üst etti..." diyen Aktaş, gerilimin Türkiye'ye olası ekonomik etkilerine değindi.

10 Şubat'tan bu yana benzin ve motorine zam gelmediğini ifade eden Aktaş, "Hani barajlarda taşkın olmasın diye zaman zaman su bırakılır ya... Hani patlamasın diye balon çok şişirilmez ya... Döviz de patlamasın diye sanki dünden itibaren artışa biraz izin verilmek zorunda kalınmış gibi. Bu durum belki önümüzdeki günlerde de sürecek.

Dolayısıyla bir yandan ham petrol fiyatlarındaki artış, bir yandan da kur artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar gelecek, öyle görünüyor" dedi.

YÜZDE 27'SİNİ UKRAYNA VE RUSYA OLUŞTURUYOR

Aktaş, gerilimin turizme etkisine de değinerek Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 27'sinin Ukrayna ve Rusya uyruklu kişilerin oluşturduğuna dikkat çekti.

Aktaş, turizmde 25 milyar dolarlık hedefin 35-40 milyara çıkabileceği açıklamalarına ilişkin olarak "Eğer iki ülke arasındaki sorun daha da dallanıp budaklanır ve dış seyahatlerini engelleyecek boyuta gelirse bizim 25 milyara dünden razı olmamız gerekebilir" dedi.