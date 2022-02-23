Fatura ve bebek bezine gelem zamlar çocuk sahiplerini zor durumda bıraktı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Faturalara ve temel ihtiyaçlara ardı ardına gelen zamlar, geliri olmayan aileleri zor durumda bırakıyor. İstanbul’da annesi ve çocuğuyla yaşam mücadelesi veren 24 yaşındaki Birgül Y’nin düzenli bir geliri de yok. İhtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Birgül Y., yaşadığı zorlukları Cumhuriyet’e anlattı.

Birgül Y., eşi ile boşandığını ve nafaka almadığını dile getirerek, zamlar nedeniyle fiyatı iyice artan bebek bezini dahi almakta sıkıntı yaşadığını şu sözlerle paylaştı: “Nafaka almamam için eski eşim beni bebeğimle tehdit etti. O yüzden nafaka hakkımdan vazgeçtim. Hiçbir gelirimiz yok. Bebeğim ve annemle yaşıyorum. Borç içindeyiz. Kiramız 400 lira artırıldı. Zaten zorlanıyordum, şimdi de gelen zamlar karşısında tamamen çöktüm. Bebeğim doğduğu zaman ihtiyaçlarını karşılamak için 5 bin TL kredi çektim ama onu ödeyemiyorum. Bebek bezi, yiyecek almakta zorluk yaşıyorum. Evde donduğumuz halde 760 lira doğalgaz, 250 lira elektrik, 121 lira da su faturası geldi. Faturalarla bebek bezi arasında kalıyorum. Elektrik kesilmesin diye mecburen faturaları ödüyorum. Yoksa hem ışıksız hem doğalgazsız kalacağız. Her türlü etkileniyoruz. Bitmesin diye bebeğimin bezini uzun süre değiştiremiyorum. Fatura ödemekten pişik kremi bile alamıyorum.”

BELEDİYE YARDIMI KESTİ

AKP’li Sultangazi Belediyesi’nin erzak yardımı yaptığını fakat onun da yakın zamanda kesildiğini dile getiren Birgül Y., “Ne yapacağımı bilmiyorum. Kızımın kıyafetlerı küçüldü alamıyorum. Sağdan soldan gelen eskilerle idare etmeye çalışıyorum” dedi.

Birgül Y., yaşadıkları evin rutubet içinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Gidecek başka yerimiz de yok. Kiralar çok pahalı. Evde hasta olmamak mümkün değil. Nefes alırken zorlanıyoruz. Ekmek alamadığım günler oluyor. Elimi neye atsam ateş pahası. Bebeğimin ihtiyaçlarını karşılayamamak çok zoruma gidiyor. Yetersiz beslendiğim için sütüm az oluyor. Ek gıda olarak çocuk devam sütü alamıyorum. Çoğu insan gibi ben de çaresizim ve ne yapacağımı bilmiyorum.” l