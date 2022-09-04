Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

04 Eylül 2022 Pazar, 07:00

Bu hafta elektrikte eylül tarifesi belli oldu. Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20 zam geldi. Öte yandan konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20.4, sanayi ve elektrik üretimi ile küçük ve orta işletmelerde kullanılan doğalgaza da yüzde 50’ye zam geldi.

İSTANBUL'DA ENFLASYON 1998'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ağustos ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre İstanbul'da perakende fiyatlar yıllık yüzde 99,91 ile 1998'den beri en yüksek hızda arttı. Önceki ay artış yüzde 99,1 olmuştu. Toptan fiyatlar da yıllık bazda yükselişini sürdürerek yüzde 98,09 arttı.

TCMB'DEN YABANCI PARA ZORUNLU KARŞILIKLARA KOMİSYON KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen ve Bloomberg HT tarafından doğrulanan karara göre, TL dönüşüm hedefi kapsamında yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulanacak. TCMB, TL mevduatı düşük bankanın zorunlu karşılıklarından yüzde 3 komisyon alacak.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AĞUSTOS’TA REKOR KIRDI

Dış ticaret açığı ağustos ayında yüzde 162 artarak 11 milyar doları aştı. Ticaret Bakanı Muş: "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı" dedi.

DOLAR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ



Küresel piyasalarda, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile dolarda yılın zirvesi görüldü.



Dolar, başlıca merkez bankalarının faiz artırması ve ekonomik görünüme ilişkin endişeler nedeniyle diğer para birimlerine karşı 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yükselişi sürdü.

Kapanışı 18.19'da yapan dolar 1 Eylül gün içi en yüksek seviye olan 18.21'i gördü.