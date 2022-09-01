Merkez Bankası'ndan yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon kararı

Bankaların yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 10:32
Merkez Bankası'ndan yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon kararı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan TL mevduatları düşük bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarından komisyon alınması kararlaştırıldı.

Bloomberg HT'nin haberine göre tüzel ve gerçek kişilerde TL mevduatları yüzde 50’nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.

Merkez Bankası konuya ilişkin yapmadı.


TCMB TL mevduatları yabancı para

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