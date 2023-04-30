Ekonomide bu hafta nasıl geçti?
Yurtiçi piyasalarda Bakan Bilgin'in emeklilere refah payı açıklaması ve TCMB'nin faiz kararı öne çıktı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere, en düşük emekli maaşı alanlar ile aradaki makasın kapanmaması için refah payı verileceğini söyledi.
'MERKEZ' SEÇIMDEN ÖNCE SON TOPLANTIDA FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini yüzde 8,50'de tuttu. Karar metninde para politikası duruşunun yeterli olduğunu belirten ifade korundu. Metinde uygun finansal koşulların oluşmasının önceliklendirileceği ifade edildi.
KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINDA KKM DÜZENLEMESİ
Kurumlar vergisi istisnası şirketlerin bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak.
TÜRKİYE'NIN İSVİÇRE'DEN YAPTIĞI ALTIN İTHALATI MART AYINDA DA GERİLEDİ
Türkiye'nin İsviçre'den yaptığı altın ithalatı mart ayında da geriledi. Martta İsviçre'den yapılan altın ithalatı yüzde 75 düştü.
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