Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 08.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 08.10.2023 - 07:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre yıllık enflasyon yüzde 60 eşiğini aştı ve yılın en yüksek seviyesine çıktı. Aylık enflasyon ise yüzde 4,75 seviyesine geriledi. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 30,27 ile eğitimde oldu. Eğitim kalemini yüzde 10,03 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5,76 ile konut takip etti.

ERKAN, TBMM'DE SUNUM YAPTI: ZAM VE ENFLASYON İTİRAFI

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM'de sunum gerçekleştirdi. Erkan, enflasyonun ancak 2026'da tek haneye düşürülebileceğini ifade etti. Merkez Bankası Başkanı, ayrıca akaryakıt fiyatlarının enflasyonda risk unsuru olmayı sürdüreceği konusunda uyardı. Gaye Erkan, sanayiye yönelik elektrik ve doğalgaz zamlarının da yıllık enflasyonu artıracağını söyledi.

DÜNYA BANKASI, TÜRKİYE’NIN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,2'den 4,2'ye yükseltti.

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de güçlü artış kaydetti

ABD'de Eylül ayına ilişkin istihdam verileri yayımlandı. Eylül'de istihdam artışı ekonomist beklentilerini ikiye katladı. Ortalama saatlik kazançlardaki artış ise beklentilerin altında kaldı.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİ AÇIKLAMASI: TARİH VERDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli memurlara yeni 'müjdenin' ilk kabine toplantısından sonra açıklanacağını söyledi.