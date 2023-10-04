Avusturya Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Yayınlanma: 04.10.2023 - 17:15

Güncelleme: 04.10.2023 - 17:15

Avusturya Merkez Bankası (OeNB), enflasyona ilişkin tahmin raporunu güncelledi. Buna göre, Banka, bu yıl için Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE tahminini haziran ayındaki tahminine kıyasla 0,5 puan artırarak yüzde 7,8'e çıkardı.

OeNB raporunda, tahmindeki artışa neden olarak artan ham petrol fiyatları, hane halkı enerji fiyatlarının yüksek olması ve hizmet enflasyonunun yüksek seyretmesi gösterildi.

OeNB, enflasyonun 2024'te yüzde 4,3'e, 2025'te ise yüzde 3,1'e düşmesini bekliyor. Ülkede Ağustos 2023'te yıllık enflasyon yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Banka, Avusturya’nın gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranın ise özellikle ücret maliyetlerindeki güçlü artışlar nedeniyle 2023'te yüzde 7,4'e yükseleceğini öngörüyor. OeNB raporuna göre, yeni öngörüde 2024 ve 2025 yılına ilişkin çekirdek enflasyonun da sırasıyla yüzde 4,9 ve yüzde 3,4'e düşeceği tahmin edildi.

OeNB'nin, enflasyon tahmininde gelecek iki yıla ilişkin düşüş beklentisine rağmen çekirdek enflasyonun uzun vadeli ortalamanın oldukça üzerinde kalacağını öngörmesi dikkati çekti.