Ekonomide bu hafta neler olacak? Gözler TCMB'nin faiz kararında

Yayınlanma: 14.10.2024 - 12:15

Güncelleme: 14.10.2024 - 12:26

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 17 Ekim Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyor. Ekonomi gündeminde gözler, eylül ayında yüzde 50 baz puanda sabit tutulan politika faizi için alınacak kararda.

AA Finans'ın TCMB'nin 17 Ekim perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketine göre; Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 baz puanda sabit tutacak.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı. Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.

BORSA İSTANBUL'DA DÜŞÜŞE ARA VERDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,10 yükselişle 8.885,45 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,71 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 1,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kaybederek 8.876,22 puandan tamamladı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada 34,2930 liradan alınan dolar, 34,2950 liradan satılıyor. 37,5020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,5040 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,2830 lira, euronun satış fiyatı ise 37,5140 lira olmuştu.

IMF'DEN TÜRKİYE'YE UYARI

Öte yandan geçtiğimiz hafta Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'de yetkililerin kademeli politika ayarlaması çerçevesinde enflasyonun daha da düşmesinin beklendiğini bildirdi.

IMF'den yapılan açıklamada, 27 Eylül'de Türkiye ile 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı belirtildi.

Ekonomik tahminlere de yer verilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3, 2025'te yüzde 2,7, 2026'da yüzde 3,2, 2027'de yüzde 3,4, 2028'de yüzde 3,7 ve 2029'da yüzde 3,9 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.870 ve 8.710 puanın destek, 9.000 ve 9.165 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

KÜRESEL PİYASALAR OLUMLU SEYREDİYOR

Analistler, küresel piyasaların ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirtti.

Bugün yurtiçi ve yurtdışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.165 seviyelerinin direnç, 8.870 ve 8.710 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.