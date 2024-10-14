Merkez Bankası 17 Ekim'de faiz kararını açıklıyor: Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 17 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin faiz kararı beklentileri ne?

Merkez Bankası 17 Ekim'de faiz kararını açıklıyor: Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 12:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Ekim perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Banka, saat 14.00'te duyuracağı kararda politika faizinde bir değişiklik yapması beklenmiyor; ancak karar metnindeki ifadeler dikkatle incelenecek.

AA Finans'ın PPK toplantısına ilişkin yaptığı beklenti anketine 16 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişiklik beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit kalacağı yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50 seviyesinde tutulacağını öngörüyor. Ayrıca, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

Ekonomistlerin 5’i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7’si ise yüzde 47,5 seviyesine ulaşacağını düşünüyor.

Geçen ay yapılan PPK toplantısında da politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.


Etiketler: #TCMB #Para politikası kurulu #Faiz kararı

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