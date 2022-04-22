Ekonomide 'net finansal değer' gerilemesi

22 Nisan 2022 Cuma, 15:37

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), "Finansal Hesaplar Raporu 2021-4.Çeyrek" raporunu açıkladı.

Raporda paylaşılan verilere göre; 2021 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde bir önceki döneme göre gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranla 3,6 puan gerileme kaydedildi.

Sektörlerin toplam finansal varlıkları 32,0 trilyon TL, yükümlülükleri ise 35,3 trilyon TL olarak gerçekleşti.

2021 yılı 4. çeyreğinde hanehalkı borçlarının GSYİH’ye oranı %15 seviyesinde yatay seyrederken, finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYİH’ye oranı ise %74 seviyesindeydi.

Raporda, "Bu oranlara göre Türkiye, hem hanehalkı hem de şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasında yer almaktadır" ifadesine yer yerildi.

Finansal varlıklar şu şekilde değişti:

- Toplam finansal varlıklar 32,02 trilyon TL(Önceki 25,36t)

- Toplam finansal yükümlülükler 35,25 trilyon TL(Önceki 28,11t)

- Toplam net Finansal değer -3,23 trilyon TL(Önceki -2,75t)

- Hanehalkı finansal varlıkları 4,26 trilyon TL(Önceki 3,38t)