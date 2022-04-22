Merkez Bankası'ndan ihracat bedeline yeni düzenleme

22 Nisan 2022 Cuma, 14:32

Merkez Bankası, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin bir düzenlemeye daha gitti.

Dünya'da yer alan habere göre, ihracatta 30 bin dolar olan terkin alt limiti, 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren 15 bin dolar olarak uygulanacak.

TCMB’nin 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi’nin “terkin” başlıklı 28’inci maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan 30.000 ABD Doları, Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.04.2022 tarihli ve 1150193 sayılı yazısı üzerine Merkez Bankası tarafından 15.000 ABD Doları olarak değiştirildi.

Bugün yayınlanan genelgenin yürürlük tarihi 25.04.2022 olarak belirlendi.

Mevcut uygulamada 30 bin doların altındaki ihracat bedelinin yurda getirilmesi zorunlu değildi. Yeni düzenlemeyle söz konusu tutar 15 bin dolar düşürülmüş oldu. 25 Nisan'dan itibaren, 15 bin doların üzerindeki ihracat geliri yurda getirilecek.