Ekonomide vahim tablo: Milyonlarca icra dosyası milyarlarca borç
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 23,5 milyon derdest icra dosyası olduğunu, icra takibindeki borç miktarının ise 30 milyar lirayı aştığını söyledi. Ocak ayından bu yana icra ve iflas dairelerinde dosya sayısındaki artış ise 6 milyon.
CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer krediler, ödenemeyen borçlar ve icra dosyalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Gürer, Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre bu yıl 1 Ocak – 21 Ekim günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 6 milyon 921 bin yeni dosya geldiğini açıkladı. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 yani 951 adet bin arttı.
İCRA DAİRELERİNDE 23,5 MİLYON DERDEST DOSYA
Gürer icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise son bir yılda 463 bin adet artarak 21 Ekim itibariyle 23 milyon 506 bine çıktığını belirtti.
Yurttaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen borç miktarının 30 milyar lirayı aştığına dikkat çeken Gürer, varlık yönetimi şirketlerine, TOKİ’ye olan borçların ise 60 milyar liraya ulaştığını vurguladı.
Gürer’ Kredi stoku da 7 – 14 Ekim günleri arasında 41,6 milyar lira artarak 6,89 trilyon liraya yükseldi. TL krediler 52,7 milyar lira arttığını, kredi stokunda geçen yılın sonuna göre yüzde 40,6 oranında artış yaşandığına dikkat çekti.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- Anketlerde 'Cumhur'a soğuk duş
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- 'AKP’den kopuşları' eleştirdi; anında sildi
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan