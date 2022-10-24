Ekonomide vahim tablo: Milyonlarca icra dosyası milyarlarca borç

24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:29

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer krediler, ödenemeyen borçlar ve icra dosyalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Gürer, Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre bu yıl 1 Ocak – 21 Ekim günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 6 milyon 921 bin yeni dosya geldiğini açıkladı. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 yani 951 adet bin arttı.

İCRA DAİRELERİNDE 23,5 MİLYON DERDEST DOSYA

Gürer icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise son bir yılda 463 bin adet artarak 21 Ekim itibariyle 23 milyon 506 bine çıktığını belirtti.

Yurttaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen borç miktarının 30 milyar lirayı aştığına dikkat çeken Gürer, varlık yönetimi şirketlerine, TOKİ’ye olan borçların ise 60 milyar liraya ulaştığını vurguladı.

Gürer’ Kredi stoku da 7 – 14 Ekim günleri arasında 41,6 milyar lira artarak 6,89 trilyon liraya yükseldi. TL krediler 52,7 milyar lira arttığını, kredi stokunda geçen yılın sonuna göre yüzde 40,6 oranında artış yaşandığına dikkat çekti.