Ömer Fethi Gürer Cumhuriyet TV'ye konuştu: Çiftçimiz kendi tarlasında yabancıların marabası oldu
Tarımsal girdi enflasyonu yıllık yüzde 135,06 arttı. Girdi maliyetlerindeki her artışın rafa da yansıdığını söyleyen CHP'li Ömer Fethi Gürer, iktidarda tarımdaki sorunları çözmek gibi bir anlayışın olmadığını ifade etti. Çiftçinin maliyetler nedeniyle tarlasını satmak zorunda kaldığını belirten Gürer, "Özellikle yabancılar arazileri alıyorlar. Daha sonra çiftçimiz kendi arazisinde maraba oluyor" dedi.
Türkiye'de çiftçiler tarımsal girdi maliyetleriyle mücadele ederek üretim yapmaya çalışıyor. Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 1,64 artarken, yıllık bazda yüzde 135,06 yükseldi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet TV'ye tarımsal girdi enflasyonunu değerlendirdi. TÜİK hesaplamalarına çok da önemli olmayan bazı kalemlerin dahil edilmesi nedeniyle girdi enflasyonunun daha düşük çıktığını belirten Gürer, "Üretici kazanamıyor, çiftçi sayımız düşüyor, tarım alanlarımız daralıyor ve tarımda sorunlar daha da derinleşiyor. Tarım kesiminin sorunlarını çözme anlayışı ne yazık ki bu siyasi iktidarda yok." dedi.
"MAKİNELERİ YİYEREK KARIN DOYMUYOR"
CHP'li Gürer, çiftçinin üretimden uzaklaştığını anlattı. Gelinen durumu "Üreten kazanamıyor, tüketen pahalı alıyor, sistemi düzenlemesi gereken iktidar sadece seyrediyor." sözleriyle özetleyen Gürer, " Bu sürecin böyle olması tamamen tercih nedeni. Tarım olmadan yaşam olmaz. Siz sanayide çok ileri gidebilirsiniz ama makineler yenilerek insan karnı doymuyor." ifadelerini kullandı.
"TARLALARI YABANCILAR ALIYOR, ÇİFTÇİ KENDİ TARLASINDA MARABA OLUYOR"
"Çiftçi mutlu olsa neden tarımdan uzaklaşsın?" diye soran Gürer, maliyetlerin kırsaldan kente doğru göçe neden olduğunu söyledi. CHP'li Gürer "Biz kırsala geri dönüşün yolu açılsın diyoruz. Ama çifçi elinde avucunda ne varsa satıyor, kırsaldan göç ediyor." dedi. Çoğu tarım arazisinin el değiştirdiğini belirten Gürer, "Özellikle yabancılar arazileri alıyorlar. Daha sonra çiftçimiz kendi arazisinde maraba oluyor" dedi. Gürer çiftçinin durumunu yine bir çiftçinin sözleriyle anlattı. "Zam üstüne zam geliyor, huzur gidiyor, gam geliyor."
TARIMSAL GİRDİ ENFLASYONUNDA ARTIŞ SÜRÜYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'nin açıkladı. 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 86,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,48 artış gerçekleşti. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 36,20 ile veteriner harcamaları ve yüzde 62,97 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 234,48 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 184,77 ile enerji ve yağlar oldu.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- AKP'de artçı şok...
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
- CHP'den neden ayrıldığını açıkladı
- Erdoğan 'hamburgere' şoke olmuş