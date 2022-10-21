Ömer Fethi Gürer Cumhuriyet TV'ye konuştu: Çiftçimiz kendi tarlasında yabancıların marabası oldu

21 Ekim 2022 Cuma, 16:28

Türkiye'de çiftçiler tarımsal girdi maliyetleriyle mücadele ederek üretim yapmaya çalışıyor. Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 1,64 artarken, yıllık bazda yüzde 135,06 yükseldi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet TV'ye tarımsal girdi enflasyonunu değerlendirdi. TÜİK hesaplamalarına çok da önemli olmayan bazı kalemlerin dahil edilmesi nedeniyle girdi enflasyonunun daha düşük çıktığını belirten Gürer, "Üretici kazanamıyor, çiftçi sayımız düşüyor, tarım alanlarımız daralıyor ve tarımda sorunlar daha da derinleşiyor. Tarım kesiminin sorunlarını çözme anlayışı ne yazık ki bu siyasi iktidarda yok." dedi.

"MAKİNELERİ YİYEREK KARIN DOYMUYOR"

CHP'li Gürer, çiftçinin üretimden uzaklaştığını anlattı. Gelinen durumu "Üreten kazanamıyor, tüketen pahalı alıyor, sistemi düzenlemesi gereken iktidar sadece seyrediyor." sözleriyle özetleyen Gürer, " Bu sürecin böyle olması tamamen tercih nedeni. Tarım olmadan yaşam olmaz. Siz sanayide çok ileri gidebilirsiniz ama makineler yenilerek insan karnı doymuyor." ifadelerini kullandı.

"TARLALARI YABANCILAR ALIYOR, ÇİFTÇİ KENDİ TARLASINDA MARABA OLUYOR"

"Çiftçi mutlu olsa neden tarımdan uzaklaşsın?" diye soran Gürer, maliyetlerin kırsaldan kente doğru göçe neden olduğunu söyledi. CHP'li Gürer "Biz kırsala geri dönüşün yolu açılsın diyoruz. Ama çifçi elinde avucunda ne varsa satıyor, kırsaldan göç ediyor." dedi. Çoğu tarım arazisinin el değiştirdiğini belirten Gürer, "Özellikle yabancılar arazileri alıyorlar. Daha sonra çiftçimiz kendi arazisinde maraba oluyor" dedi. Gürer çiftçinin durumunu yine bir çiftçinin sözleriyle anlattı. "Zam üstüne zam geliyor, huzur gidiyor, gam geliyor."

TARIMSAL GİRDİ ENFLASYONUNDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'nin açıkladı. 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 86,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,48 artış gerçekleşti. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 36,20 ile veteriner harcamaları ve yüzde 62,97 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 234,48 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 184,77 ile enerji ve yağlar oldu.