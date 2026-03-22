Ekonomideki sorunlar ve dijitalleşme ‘finansal alışverişler’de garanti arayışını büyüttü: Herkes ‘sorgu’ peşinde!

Türkiye ekonomisi zorlu bir dönemden geçerken borç verenler, ticaret yapanlar daha dikkatli hareket ediyor.

Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) 2025 yılıyla ilgili faaliyet sonuçları da bu açıdan çarpıcı verilerle dolu.

KKB’nin raporuna göre 2025’te, örneğin tüketicilerin kredi gibi borçlarla ilgili ödeme alışkanlıklarını geçmiş verilerle ortaya koyan “bireysel kredi notu”ndan 1 milyar 740 milyon adet üretildi. 2024’e göre artış yüzde 15 oldu. Yine, ilk kez kredi kartı kullanmaya başlayan bir kişinin, tüm bankalardan sahip olabileceği kartların toplam limiti için kullanılan “limit kontrol sistemi sorgulama sayısı” yüzde 2 artışla 891 milyona çıktı.

Öte yandan temelde ticari kredilerle ilgili bilgiler içeren “kurumsal büro sorgulama sayısı” da yüzde 30 artışla 282 milyon adede ulaştı. Para transferlerinde yaşanabilecek olumsuzlukları en alt seviyeye indirmeyi hedefleyen “IBAN doğrulama sayısı” da yüzde 6 artışla 670 milyona çıktı.

Ayrıca KKB bünyesindeki Findeks’in verilerine göre 2025’te, 2024 yılına kıyasla “kredi notu sorgu adedi” yüzde 148.2 artarak 1 milyon 208 bini geçti. Bunun yanında “karekodlu çek raporu sorgusu” sayısı yüzde 5.7 artışla 10 milyon 48 bin adet olurken “risk raporu sorgu adedi” yüzde 4.1 düşüşle 10 milyon 550 bin adet oldu.

Findeks’e üye olanların sayısı ise 2025 sonu itibarıyla bireyselde yüzde 8.4 artışla 8 milyon 205 bin kişi, ticaride yüzde 8.5 artışla 628 bin kişi.

FARKINDALIK-ŞEFFAFLIK

Sonuçları yorumlayan Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin, şu vurguyu yaptı:

“Findeks kredi notu sorgu adetlerindeki artış, Türkiye’de finansal farkındalığın ve bireylerin finansal hayatlarını yönetme eğiliminin güçlendiğini göstermektedir. Bu aynı zamanda finansal sistemde şeffaflığın artmasının ve bilinçli tüketici davranışlarının yaygınlaşmasının doğal bir sonucunu yansıtıyor.”