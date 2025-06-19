Ekonomik belirsizlikler sürüyor: O merkez bankası faizi sıfıra indirdi!

İsviçre Merkez Bankası (SNB), azalan enflasyon ve ekonomik belirsizlikler karşısında faiz oranını sıfıra çekti. İsviçre frangındaki değerlenme baskısı ve ABD'nin öngörülemeyen ticaret politikaları da bu kararda etkili oldu.

Beklentilere paralel olarak SNB, politika faizini yüzde 0,25 seviyesinden 25 baz puan indirerek sıfıra düşürdü. Bu adım, Mart 2024’te başlayan faiz indirimlerinin altıncısı olarak kayda geçti.

FAİZ POLİTİKASINDA TARİHİ DÖNÜŞ

Merkez Bankası, 2014 ile 2022 yılları arasında uyguladığı ancak bankalar ve sigorta şirketleri tarafından tepkiyle karşılanan negatif faiz politikasına dönme sınırına geldi.

Yapılan açıklamada, “Enflasyonist baskı bir önceki çeyreğe kıyasla azaldı. Bugünkü para politikası gevşemesiyle SNB, bu baskının azalmasına katkı sağlıyor” ifadelerine yer verildi.