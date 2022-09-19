Ekonomik kriz yurttaşı vurdu: Veresiye defterleri kabardı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

Giderek derinleşen yoksulluğun etkisi mahalle bakkallarına da yansıdı. Yurttaş temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için veresiye yazdırmak zorunda kalırken dükkân sahipleri ise bazı ürünleri satmakta güçlük çektiklerini, bu yüzden getiremediklerini belirtti.

İstanbul’un farklı bölgelerinde bakkallarla yaşadıkları sorunları konuştuk. Üsküdar’da 25 yıllık bir bakkal artan ekonomik kriz nedeniyle satışların düştüğünü belirtti. Yurttaşların alım gücünün düştüğüne dikkat çeken dükkân sahibi, “İnsanlar eskiden kilolarca aldıkları ürünleri gramla almaya başladı. Eskiden 5 litrelik teneke yağlar satardık artık talep görmediği için getiremiyorum” dedi.

Yurttaşların geçmiş yıllara oranla veresiye defterlerine daha çok yazdırmaya başladığını belirten işletmeci, “Sadece veresiye defterleri değil, kredi kartları kullanımı da arttı. İnsanlar en temel şeyleri bile artık kredi kartıyla almaya başladı” ifadelerini kullandı.

‘GÜNÜ KURTARIYORUZ’

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Kuştepe mahallesinde bulunan bir bakkal, ekonomik krizin Kuştepe mahallesinde yaşayan yurttaşları derinden etkilediğini belirtti. Bakkal işletmecisi, şunları anlattı:

“Bu mahallede yaşayan insanların çoğu günübirlik kazanan insanlar. Kâğıt toplayanlar var, çiçek satanlar var, maaşlı çalışan sayısı çok az. Sosyal yardımlarla falan ancak hayatta kalabiliyorlar. Biz de günü kurtarma derdindeyiz. Eskiden kolilerce ürün getirirken artık satabileceğimiz ürünleri getiriyoruz. Çoğu ürün artık kiloyla gelmiyor. Eskiden açık peynir, pirinç falan getirirdik, artık satamadığımız için getirmiyorum.”

İnsanların artık temizlik ürünlerini dahi almaktan vazgeçecek duruma geldiğine dikkat çeken işletmeci, “Geçtiğimiz yıllara oranlar veresiye yazdırma arttı” diye konuştu.

‘KURUŞ HESABI YAPILIYOR’

İstanbul Avcılar’da bulunan bakkal işletmecisi Fatih Y. ise zamlar yüzünden zorlandıklarını belirterek şu şekilde konuştu:

“Elektrik faturaları gelen zamlar yüzünden katlanarak arttı. Bu durum işletmeleri oldukça zorluyor. Veresiye yazdırma da geçtiğimiz yıllara oranla arttı. İnsanlar artık pirinç, mercimek gibi ürünleri dahi bakkallardan almıyor. Çünkü marketlerle aramızda 50 kuruş civarı fark oluyor. İnsanlar kuruş hesabı yapacak düzeye geldi. Veresiye yazacakları zaman bizden alıyorlar.”