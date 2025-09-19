Ekonomik politikalar yeniden hedefte: Yeni Şafak’tan Mehmet Şimşek’e ağır salvolar!

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ın manşetinden aktarılan habere göre, “Gelir Vergisi Kanunu 75, 80, 82. maddeleri kapsamında döviz kazançlarının vergiye tabi olması gerekirken, Maliye Bakanlığı bu hükümlere rağmen bireylerin yüklü miktardaki döviz kazançlarından vergi almıyor. Yıllardır süren vergisiz döviz düzeni, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı ekonomik çalkantıların ana nedeni olarak öne çıkıyor. Ekonomiyi kıskaca alan vergisiz döviz düzeni enflasyonu körüklüyor, faizleri yükseltmek için koz olarak kullanılıyor” denildi.

BAKANLIK İDARİ SORUMLULUKTAN KAÇIYOR

Haberde, “Türk Lirası’nın değerini eriten ve itibar kaybına neden olan vergisiz döviz düzenine son verme görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olmasına rağmen bu konuda idari sorumluluktan kaçınılması dikkat çekiyor. Bireysel döviz kazançlarından yüzde 25 vergi uygulanırsa, spekülasyon son bulur, dövize talep azalır, Türk Lirası’na güven artar, faiz baskısı düşer ve enflasyonun ateşi söner. Bugüne kadar birçok finansal krizin tetiklemesine neden olan vergisiz döviz düzeninin devam etmesi, yeni krizler çıkarmak için tetikte bekleyen çevrelerin elinde koz olmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.

YENİ ŞAFAK DAHA ÖNCE DE ŞİMŞEK’İ HEDEF ALMIŞTI

Yeni Şafak gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i daha önce de eleştirmişti. “Yüksek faize rağmen enflasyon yüzde 38” başlıklı haberde, “Ekonomi yönetiminin yaklaşık iki yıldır yürüttüğü ortodoks politikalara rağmen enflasyonla mücadelede istenilen sonuç alınamadı. Yüksek faize ve alınan onca kısıtlayıcı tedbire rağmen enflasyon, 22 ay önceki seviyesi olan yüzde 38’e ancak düşürülebildi” denildi.

Ayrıca, “Faiz arttı dolar yükseldi enflasyon azdı: Üretim düştü sanayi duruyor” başlıklı manşette, “Türkiye; Haziran 2023’ten önce yaşanan Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı, 6 Şubat depremleri ve iki ayrı seçime rağmen düşük faiz sayesinde üretimini, istihdamını ve ihracatını artırarak büyümeye devam etti. Yaşanan onca olumsuz hadise karşısında tökezlemeyen Türkiye, son 24 aydır yüksek faizle boğuşuyor. Ekonominin önündeki tek engel olarak görülen yüksek faize dayalı Ortodoks para politikası, enflasyonla mücadelede istenilen sonucu vermek bir yana ülkeye ağır yük bindirdi. Mayıs 2024’te yüzde 75,45 ile zirveyi gören enflasyon, kemer sıkma politikaları uygulandığı halde ancak yüzde 37,86’ya düşürülebildi. Yüksek faiz binlerce işletmenin kapısına kilit vurmasına, emek yoğun sektörlerde işten çıkarmalara yol açtı” ifadelerine yer verildi.