Ekonominin acı tablosu: Hâlde 4, pazarda 20 liraya biber

Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:03

Güncelleme: 01.06.2023 - 15:03

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı üretici halinde 4 lira ile 14 lira arasında satılan yeşil dolmalık ve sivri biberler yine Antalya merkezindeki semt pazarlar tezgahlarında kilogram fiyatı 20 liradan satışa sunuluyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Büyükşehir Belediye Meclisinin CHP’li üyesi Ertuğrul Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma tepki gösterdi. Ünal, “Hem üretene hem de tüketene yazık. Arada bu kadar fark olmamalı. Durum içinden çıkılamaz halde. Yaşanılan ekonomik sıkıntı nedeniyle bu gibi sebze meyve fiyatlarındaki farklılıklar bizim de vatandaşın da büyük tepkisini çekiyor haliyle. Önemli olan ekonominin stabil bir seyir izlemesi. Sadece gıda ürünlerinde değil, çarşı pazarda birçok ihtiyaç maddesinin fiyatlandırılması ne yazık ki böyle” dedi.

Üretici hallerinde bugün 2-3 liraya anca satılan, hatta yer yer alıcı bulamayan biber çeşitleri aynı gün Konyaaltı ilçemizin bir semt pazarında 20 liraya satılıyor.

Hem üretene hem de tüketene yazık ! pic.twitter.com/rcpxiyl8oJ — Ertuğrul Ünal (@ErtugrulUnal07) May 26, 2023

Antalya halinde önceki günkü yeşil biber fiyatları şöyle belirlendi: Dolmalık biber 8-14TL, Çarli biber 4-8 TL, Sivri biber 4-7 TL, Üçburun biber 6-10 TL. Semt pazardaki bir tezgahta ise sivri, üçburun ve dolmalık biber fiyatlarının hepsine birden kilogram fiyat 20 tl’lik etiket konduğu görülüyor.