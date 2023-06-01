Ekonominin acı tablosu: Hâlde 4, pazarda 20 liraya biber
Ekonomik kriz hem üreticinin hem tüketicinin belini bükmeye devam ediyor. Antalya'da hâlde 4 liraya satılan biberin tüketiciye 20 liraya satılması tabloyu gözler önüne serdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı üretici halinde 4 lira ile 14 lira arasında satılan yeşil dolmalık ve sivri biberler yine Antalya merkezindeki semt pazarlar tezgahlarında kilogram fiyatı 20 liradan satışa sunuluyor.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Büyükşehir Belediye Meclisinin CHP’li üyesi Ertuğrul Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma tepki gösterdi. Ünal, “Hem üretene hem de tüketene yazık. Arada bu kadar fark olmamalı. Durum içinden çıkılamaz halde. Yaşanılan ekonomik sıkıntı nedeniyle bu gibi sebze meyve fiyatlarındaki farklılıklar bizim de vatandaşın da büyük tepkisini çekiyor haliyle. Önemli olan ekonominin stabil bir seyir izlemesi. Sadece gıda ürünlerinde değil, çarşı pazarda birçok ihtiyaç maddesinin fiyatlandırılması ne yazık ki böyle” dedi.
Üretici hallerinde bugün 2-3 liraya anca satılan, hatta yer yer alıcı bulamayan biber çeşitleri aynı gün Konyaaltı ilçemizin bir semt pazarında 20 liraya satılıyor.— Ertuğrul Ünal (@ErtugrulUnal07) May 26, 2023
Hem üretene hem de tüketene yazık ! pic.twitter.com/rcpxiyl8oJ
Antalya halinde önceki günkü yeşil biber fiyatları şöyle belirlendi: Dolmalık biber 8-14TL, Çarli biber 4-8 TL, Sivri biber 4-7 TL, Üçburun biber 6-10 TL. Semt pazardaki bir tezgahta ise sivri, üçburun ve dolmalık biber fiyatlarının hepsine birden kilogram fiyat 20 tl’lik etiket konduğu görülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı?
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Peki bu terörün sahibi kim?
- Yeni kabinede Soylu, Akar ve Çavuşoğlu'na veda!
- Şok karar HDP'yi de sarstı: 'Birçok genel merkez oluştu'
- Bülent Ersoy’a davulcusundan tazminat davası!
- CHP değişimi başlatıyor!
- Saray'da sürpriz 'Soylu' zirvesi
- Kılıçdaroğlu ilk kez yanıtladı: İstifa edecek mi?