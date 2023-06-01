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Ekonominin acı tablosu: Hâlde 4, pazarda 20 liraya biber

Ekonomik kriz hem üreticinin hem tüketicinin belini bükmeye devam ediyor. Antalya'da hâlde 4 liraya satılan biberin tüketiciye 20 liraya satılması tabloyu gözler önüne serdi.

Bülent Ecevit
Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:03
Ekonominin acı tablosu: Hâlde 4, pazarda 20 liraya biber
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı üretici halinde 4 lira ile 14 lira arasında satılan yeşil dolmalık ve sivri biberler yine Antalya merkezindeki semt pazarlar tezgahlarında kilogram fiyatı 20 liradan satışa sunuluyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Büyükşehir Belediye Meclisinin CHP’li üyesi Ertuğrul Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma tepki gösterdi. Ünal, “Hem üretene hem de tüketene yazık. Arada bu kadar fark olmamalı. Durum içinden çıkılamaz halde. Yaşanılan ekonomik sıkıntı nedeniyle bu gibi sebze meyve fiyatlarındaki farklılıklar bizim de vatandaşın da büyük tepkisini çekiyor haliyle. Önemli olan ekonominin stabil bir seyir izlemesi. Sadece gıda ürünlerinde değil, çarşı pazarda birçok ihtiyaç maddesinin fiyatlandırılması ne yazık ki böyle” dedi. 

Antalya halinde önceki günkü yeşil biber fiyatları şöyle belirlendi: Dolmalık biber 8-14TL, Çarli biber 4-8 TL, Sivri biber 4-7 TL, Üçburun biber 6-10 TL.  Semt pazardaki bir tezgahta ise sivri, üçburun ve dolmalık biber fiyatlarının hepsine birden kilogram fiyat 20 tl’lik etiket konduğu görülüyor.


Biber Türkiye ekonomisi Ekonomik kriz

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