Pazarcı esnafı isyan etti: 'Fiyatlar konusunda marketlerle bizim aramızda uçurum var'

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:30

Havran Pazarı’nın yüz yıllardır yurttaşlara yerli üretimi ile direk tarladan tezgâha anlayışı ile hizmet verdiğinin altını çizen Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer “Şimdi turfan sezonu bitti. Yerli üretim başladı. Herkesin bahçesinde, tarlasında yetişen ürünler direkt üreticiden pazara geliyor, halka geliyor. Bu anlamda da tabii ki marketlere göre olsun, diğer bazı il ve ilçelerdeki fiyat oranlarıyla kıyaslandığında yerli üretimin yapıldığı bölgelerde fiyatların daha da düşük olduğu görülüyor” dedi.

Yurttaşlar daha ucuza aracısız kaliteli ve taze ürünü Pazar yerlerinden bulabileceğini ifade eden Hançer “Biz hem üretici, hem esnaf olarak konuştuğumuzda tabii ki üreticiden pazarlardan alışverişlerinin yapılması konusunda hem halka, hem de üreticiyi davet ediyoruz. Aracıları aradan kaldıralım diye ve bu anlamda tabii ki halkımız kazansın istiyoruz” dedi.

Havran Pazar’nda taze ve kaliteli ürünü zincir marketlere oranlar çok daha ucuza alınabileceğine değinen Başkan Murat Hançer “Daha tazeyi, daha güzeli, daha uygun fiyatlarla halkımızın tüketmesini istiyoruz. Bir kere tazelik ve organik üretimler konusunda ve de fiyatlar konusunda marketlerle bizim aramızda uçurum var. Ama halkın bunu gelip pazar yerlerinde görmesi gerekiyor” dedi.

"PAZARDAN ALIŞVERİŞ YAPMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Vatandaşlara Pazar yerlerinden alışveriş yapılması konusunda çağrıda bulunan Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer “Biz halkımıza zincir marketler yerine, pazarlarımızdan, pazar yerlerimizden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Havran Pazarında Nektarin 5TL, limon 25 TL, fasulye 15 TL, salatalık 8 TL, patlıcan 5 TL, domates 8 ila 10 TL, ye satılırken; zincir marketlerin bazılarında nektarin 19.90 TL, limon 28.90 TL, fasülye 37.90TL, salatalık 7.90 ile 14 TL, patlıcan 10.45 TL, domates 11 ila 14.90 TL arasındaki fiyatlar satışa sunuluyor. Zincir marketlerde fiyatlar firmalara göre farklılık gösterebiliyor.