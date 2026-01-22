Ekonomist Atilla Özkan: 'Kriz bir kanser gibi bünyeyi tüketiyor, orta sınıf tarih oldu'

Cumhuriyet TV’de Gazeteci-Yazar Ömer Can Talu’nun sunduğu programa konuk olan Ekonomist Atilla Özkan, Türkiye ekonomisindeki darboğazı bu kez rakamların ötesinde, toplumsal ve psikolojik boyutlarıyla değerlendirdi. Talu’nun sorularını yanıtlayan Özkan, mevcut krizin 2001 krizi gibi ani şoklardan farklı olarak "sinsice ilerleyen bir virüs" gibi bünyeyi tükettiğini vurguladı.

"FARK EŞİĞİNİN ALTINDA İLERLEYEN BİR KANSER"

Geçmişteki krizlerin aksine, şu an yaşanan sürecin yavaş ve derinden ilerlediğine dikkat çeken Özkan, bu durumun toplumsal farkındalığı geciktirdiğini belirtti. Krizin niteliğini bir hastalığa benzeten Özkan, "Şu an yaşadığımız mesele o kadar sinsice, o kadar yavaş yavaş ilerliyor ki fark eşiğinin altında her gün, her dakika ilerleyen bir problemden bahsediyoruz. Adeta bir kanser gibi yayılıyor vücuda" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞARAK EV VE ARABA ALMA DEVRİ KAPANDI"

Gelir adaletsizliğinin Türkiye'de çok sert hissedildiğini ve ideal bir eğitimle ev-araba sahibi olma kabulünün çöktüğünü belirten Özkan, orta sınıfın tamamen eridiğini savundu. Geniş kitlelerin yoksullaştığına işaret eden Özkan, "Piramidin tepesi doğrudan çok ciddi olanaklara sahipken, geniş kitleler artık alt ekonomik sınıf diyebileceğimiz çok geniş bir tabanda yığılmaya başladı. Orta sınıf diye bir kavramdan çok da bahsedemiyoruz" dedi.

"YOKSULLUK SUÇU 'YENİ NORMAL' HALİNE GETİREBİLİR"

Ekonomik çöküşün ahlaki yozlaşma ve suç oranları üzerindeki etkisinin de masaya yatırıldığı yayında Özkan, "Bir ülkede ekonomi bozulduğu zaman o toplumda suç oranları artar. Ahlaksızlık dediğimiz şey artar. Çünkü insanlar o güne kadar öğrendikleri yollar üzerinden para kazanamamaya başlarlar. Finansal olarak da, psikolojik olarak da köşeye sıkışmaya başlarlar" dedi. Bu sürecin uzaması halinde yozlaşmanın toplumun "yeni normali" haline gelebileceği uyarısında bulundu.

"MESELE ARTIK TAMAMEN SINIFSALDIR"

Bireyselleşme ve yalnızlık psikolojisinin insanları daha tahammülsüz ve hırçın hale getirdiğini ifade eden Özkan, meselenin artık etiketlerin ötesinde sınıfsal bir boyuta evrildiğini kaydetti. Toplumsal ayrışmaya dikkat çeken Özkan, "Bu dünyada şu anda gelinen ekonomik nokta insanları ikiye ayırmıştır. Bu sömürülenlerdir ve sömürenlerdir. Sömürülenlere sömürenler bin tane etiket yapıştırır, birbirleriyle konuşmalarını bile engellerler" değerlendirmesinde bulundu.