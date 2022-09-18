Ekonomist Atilla Yeşilada : 'Önce ekonomiyi sonra mali piyasaları vuracak'

18 Eylül 2022 Pazar, 12:00

Ekonomist Atilla Yeşilada, Artunç Kocabalkan ile haftalık söyleşisinde gündemi değerlendirirken Rusya- Ukrayna savaşı sebebiyle ortaya çıkan ekonomik yaptırımların olumsuz etkilerine dikkat çekti. Yeşilada, Rusya ile Batı gerginliğinin mali piyasaları vuracağını, 2008’deki büyük finansal krizden bu yana en derin ayı piyasasının yaşanacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı artık ele geçirmesi veya Batı'dan koparmasının söz konusu olmadığını Avrupa'nın enerji ambargoları karşısında teslim olmayacağını belirten Yeşilada şöyle konuştu:

"Ne ABD'nin ne de Avrupa'nın Rusya'nın enerji şantajına boyun eğmesi beklenemez. Silah sevkiyatını artıracaklar ve bu kışı ne fedakarlık gerekirse gereksin katlanarak geçirecekler ve bu piyasa fiyatlamalarında yok. Rusya'nın da tek bir seçeneği var gübreden uranyuma kadar tekelinde olan ne varsa, bunları kısarak şantaj yapmak böyle karanlık bir noktaya geldik. Son 15 yılın ciddi ayı senaryolarından birinin yaşanacağına dair öngörümün kilit noktarından biri bu."

AYI PİYASASI NEDİR?

Ayı piyasası, piyasaların ekonomik olarak zora düştüğü belirli dönemler için kullanılan bir terimdir. Ayı piyasası söz konusu olduğunda, fiyatların uzun süreli düşüş eğiliminde olacağı öngörülür. Piyasalarda yüzde 20 oranında düşüşün söz konusu olması, ayı piyasasının göstergesidir.