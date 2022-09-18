ABD'nin GKRY kararını Ümit Pamir ve Ümit Yalım, Cumhuriyet’e değerlendirdi: 'ABD ateşle oynuyor'

18 Eylül 2022 Pazar, 02:00

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, kararı kınayarak “ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki Eylül 2020’de aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz” açıklamasında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı da kınama açıklamasında, “ABD yönetiminin ada ve bölgedeki gerginliği artırma pahasına aldığı karar kabul edilemezdir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararı eski NATO Daimi Temsilcisi ve emekli Atina Büyükelçisi Ümit Pamir ve eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri ve emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Ümit Pamir, ABD’nin tutumuna Doğu Akdeniz’deki genel çerçeveden bakılması gerektiğini belirtti. Rusya’nın Suriye’deki hava ve deniz üsleriyle Akdeniz’de bir güç olduğunu söyleyen Pamir, kararın altında yatan durumdan bahsederek NATO ve ABD’nin, dünyadaki stratejik dengelerin yeniden kurulduğu süreçte Rusya’yı Doğu Akdeniz’de de “çevreleme politikalarına” işaret etti.

(Ümit Pamir)

TÜRKİYE’YE MESAJ

Buna yönelik bölgede işbirliği yapılabilecek az sayıda devlet olduğunu söyleyen Pamir, söz konusu devletleri, “Ağırlığı olan ve devre dışı bırakılmaya uygun olmayan Türkiye ve buna karşı Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi” diye tanımladı.

Pamir, Ankara’nın “ulusal çıkarları bakımından haklı olarak” ekonomik ilişkilerini geliştirdiği Moskova ile yakınlaşmasının, Batı ile arasında bir güven sorunu yarattığı yorumunu yaptı. Doğu Akdeniz’de yeni dengelerin kurulduğu dönemde Pamir, NATO müttefiki ABD’nin, ittifak üyesi Türkiye’ye “güven duymadığını” bu yüzden de bir başka üye Yunanistan ve GKRY’yi öncelediğini ifade etti. Kararın Türkiye’ye yönelik mesaj taşıdığına ilişkin konuşan Pamir, “Doğu Akdeniz politikası altında Washington, Ankara’ya ‘Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi var’ diyor” diye belirtti.

Bu karar ile ABD’nin “ne Türkiye’nin ne de Kıbrıs Türklerin çıkarlarını dikkate aldığını” kaydeden Pamir, bunun müttefik ruhuna yakışmadığını ve Washington’ın kınanması gerektiğini söyledi.

‘SİLAHLANMA YARIŞI’

Ümit Yalım ise Washington’ın Kıbrıs adasını istikrarsızlaştırdığını kaydederek “ABD, ateşle oynuyor” dedi. Silah ambargosunun kaldırılması ile “Ada, silah cephaneliğine çevrilmeye çalışılıyor” diyen Yalım, Rum kesiminin Türk yönetimine karşı kışkırtıldığını söyledi. Yalım, ABD’nin bu kararının adadaki etkilerine yönelik, “Kıbrıs’ta silahlanma yarışının önü açılıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin GKRY ve Yunanistan’ın askeri faaliyetlerine karşı tedbir alması gerektiğini belirten Yalım, Ankara’nın adada deniz üssü açması gerektiğini ve insansız hava araçları bulunan Geçitkale Askeri Havalimanı’na caydırıcılık açısından savaş uçaklarının da yerleştirilmesi gerektiğini savundu.

(Ümit Yalım)

YUNANİSTAN’IN 20 BİN ASKERİ VAR

Ada’nın silahdırılmasına ilişkin hatırlatmalar yapan Yalım, Yunanistan’ın GKRY’nin Baf bölgesinde 1998’de Yunan Hava Kuvvetleri Üssü açtığını ve üsse savaş uçaklarını konuşlandırdığını aktardı. Ada’da halihazırda 20 bin askeri bulunduğunu anımsatan Yalım, Fransa ve İngiltere’nin GKRY ile yaptığı anlaşmalar ile adadaki askeri faaliyetlerini artırdığına da dikkat çekti. Yalım ayrıca, karar ile ABD’nin Kıbrıs adasını “tek devletli formüle” yönlendirdiğini söyledi.