Ekonomist Atilla Yeşilada'dan AKP'ye 'acil' çağrı

14 Mart 2022 Pazartesi, 09:06

Integral Forex TV'de Dr. Artunç Kocabalkan'ın konuğu olan ekonomist Atilla Yeşilada, ekonomik tabloyu değerlendirdi.

"Faiz artırmamaktaki ısrarın, yanlış politikaların simgesi hale geldiğini" söyleyen Yeşilada, "Faiz artırımı çağrısı yaparken tüm bu yapılan hataların düzeltebileceği yeni bir ekonomi çerçevesinden bahsediyoruz. Bir günde faizi enflasyonun üzerine çekemezsiniz en fazla 5 puan artırırsınız. Fakat faiz artırmak akla yakın politikaların geri dönüş sinyali olarak bir miktar yardımcı olabilir" diye konuştu.

Yeşilada, sözlerini şöyle sürdürdü:

"- Hükümete şunu söylüyorum: 2022 yılı 2002 olabilir, son kartınızı oynuyorsunuz. Ukrayna savaşı nasıl biterse bitsin, siyasi sisteme format atılabilecek duruma geldik. Artık, bir an önce yol değişikliği sinyali verirsiniz ya da bu iş sürmez.

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faiz artırımı ve geleneksel ekonomi politikalarına ikna edilemediği sürece AKP'nin olası müjdeleri öne çekerek prim yapma ihtiyacı sürecek. Artık bunlar inandırıcılığını yitirdi. Böyle bir ortamda halen faiz artırımını dışarıda tutmak akıl dışı bir durumdur."

Yeşilada, Türkiye'yi fırsatçı değil, uzun vadede ülkenin kalkınmasına destek verebilecek politikaların kurtarabileceğini söyledi.