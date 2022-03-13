Son dakika: Sigara fiyatlarına büyük zam! İşte zamlı sigara fiyatları
Son dakika: Art arda zamlara şimdi de sigara zammı eklendi. Bir sigara grubunun ürünlerine büyük zam geldi.
Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığını açıkladı.
Erol Dündar'ın Twitter'daki paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle:
- 21,50 TL olan sigara 23,50 TL
- 22 TL olan sigara 24 TL
- 23 TL olan sigara 25 TL
- 24 TL olan sigara 26 TL
- 25 TL olan sigara 27 TL
- 25,50 TL olan sigara 27,50 TL
Pm malbora gurubuna 2 TL #zam geçişi pic.twitter.com/x2zVbW7Ljc— TEKEL BAYİLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (@DundarErol_) March 13, 2022
ENFLASYONA DOĞRUDAN YANSIYACAK
Sigara fiyatlarına en son ocak ayında zam gelmişti. Sigaranın enflasyon sepetinde alkol ürünleriyle birlikte yüzde 5 civarında ağırlığı bulunuyor. Bu nedenle, sigara fiyatlarındaki bu zam enflasyon oranına da doğrudan yansıyacak.
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