Ekonomist Atilla Yeşilada'dan dolardaki yükselişe ilişkin kritik açıklama
Ekonomist Atilla Yeşilada, son 2 ayda dolar kurundaki yükselişin önümüzdeki 6 ayda enflasyona 6 puan yansıyacağını söyledi.
Yeşilada “Döviz çılgınlığı ne zaman ve nasıl biter?” başlığı altında Integral Forex TV'de gündemi ve piyasaları değerlendirdi.
Yeşilada, “Dolar talebinin yerliden geldiğini ve yerli yatırımcının da bir süre sonra dolar almaktan vazgeçeceğini düşünüyorlar. Bu da en az cari fazlanın enflasyonu düşüreceği teorisi kadar saçma” dedi. Bu teorinin de doğru olmadığını savunan Yeşilada nedenlerini ise şöyle anlattı:
“Öncelikle dolara talep iki ayrı kaynaktan geliyor. Birincisi var olan servetin TL'den dövize geçmesi. İkincisi ise yeni tasarrufların döviz olarak değerlendirilmesi. Şu an bankalardaki mevduatın yüzde 55'i döviz ve buradan ciddi bir çıkış beklenmiyor. Diğer yandan basit hesapla 750 milyar dolarlık ekonomimiz var, bunun yüzde 10'u mali tasarruf üretir ve 75 milyar dolar eder. Yani talebin bitmesine imkân yok.” dedi.
"ŞİRKETLER YARIN NE OLACAK BİLMİYOR"
Toptancıların “Elimizdeki malı satmaya korkuyoruz” dediklerini aktaran Yeşilada, “Çünkü kaç fiyattan yerine koyacaklarını bilmiyorlar. Yarın ne olacak bilmeyen şirket yatırım yapmaz. Hangi faiz, hangi kur, hangi vergi rejimi ile yatırım yapacak?” diye konuştu.
6 AYDA 6 PUAN
Yeşilada, şu ana kadar birikmiş devalüasyonun enflasyona yansımasının oranının yüzde 30'a çıktığını aktararak, son 2 ayda dolar kurundaki yükselişin önümüzdeki 6 ayda enflasyona 6 puan yansıyacağını söyledi.
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