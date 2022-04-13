Ekonomist Atilla Yeşilada'dan 'yeni kur şoku' beklentisi: Tarih verdi!
Türkiye'nin başını bu kez 'cari açığın finansmanının yakacağını' söyleyen Ekonomist Atilla Yeşilada, yeni bir kur şoku beklediğini söyledi. Yeşilada, Rus turistlerin tatile gelip gelememesinin kritik olduğunun da altını çizdi.
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye'de önümüzdeki 12 hafta içinde Aralık 2021 benzeri bir döviz şokunun daha yaşanabileceği tahmininde bulundu. Yeşilada, bu kez Türkiye'nin başını “cari açığın finansmanı” sorununun yakacağını söyledi.
Ukrayna krizi başlamadan önce Türkiye için cari açık tahminleri 15-20 milyar dolar seviyesindeyken son dönemde bu tahminlerin 40 milyar dolara kadar çıktığını vurgulayan Yeşilada, Ukrayna savaşının cari açığın turizmle finansmanı planını suya düşürdüğünü aktardı.
Sözcü'nün aktardığı habere göre, Yeşilada; “İthalat ihracattan çok daha hızlı artıyor. Kur Korumalı Mevduat da (KKM) artık bizi kurtaramaz. Ben de paramı KKM'ye yatırdım ama yeni giriş için neden yok. Kurumlar ve bireyseller yeniden döviz almaya başladı” ifadesini kullandı.
RUS TURİST FAKTÖRÜ
Yeşilada “KKM dönüşlerine dikkat, dolara geçiş başlarsa sorun erkene çekilir. Ukrayna savaşı uzarsa ve Rusların tatile ülkemize gelemeyeceği belli olursa yine sorun erkene çekilir” dedi.
'YILI 18 TL ALTINDA BİR KURLA KAPATIRSAK ŞANSLIYIZ'
İç ve dış gelişmeler paralelinde Yeşilada Türkiye'nin yılı 18 TL'nin altında bir dolar kuru ile kapatmasının ‘şans' olacağını söyledi.
GAYRİMENKUL FİYATLARI
Yeşilada, Türkiye'de gayrimenkul sektöründe bir balon oluştuğunu, bu balonun da her balon gibi patlayacağını söyledi. Yeşilada, “Elinizde dolarınız, Euro’nuz, rubleniz varsa Türkiye'de yatırım amacıyla konut almak için kötü zaman çünkü yakında TL'de yeni bir düşüş yaşanacak ve o zaman elinizdeki para ile çok daha uygun evler alabileceksiniz. Bu bir yatırım tavsiyesi değil ancak Erdoğan'ın ekonomi politikaları sürdürülebilir değil ve büyük olasılıkla bu yaz bu daha net ortaya çıkacak” ifadesini kullandı.
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