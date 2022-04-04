Ekonomist Atilla Yeşilada yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 14:00

Ekonomist Atilla Yeşilada son yayınladığı video paylaşımda yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı.

Dolar kurunun yıl sona kadar şuan ki seviyesinin çok üzerinde olacağını belirten Atilla Yeşilada yatırımcıları bu konuda uyardı.

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere göre para piyasalarında olabilecekleri değerlendiren Atilla Yeşilada yaz ayı gelmeden yeni bir dolar kuru atağı beklediğini duyurdu.

Dünyaca ünlü kurumların son tahminlerini de aktaran Yeşilada, kendisi de de yıl sonu dolar kuru fiyatının kötü senaryoda 20 TL seviyesine kadar çıkabileceğini söyledi.

"KÖTÜ SENARYODA 20 TL'YE GİDEBİLİR"

Öte yandan yatırımcılara uyarılarda bulunan Yeşilada, şöyle konuştu;

“International of finance (IFC) yıl sonu adil dolar kuru fiyatını 16.50 TL olarak belirledi. TCMB’nin kendi topladığı beklentilere baktığımızda yıl sonu dolar hedefi 16.65 TL. Yabancı kurumlara arasında 18 TL ile 20TL arasında değişik beklentiler var. Birkaç gün önce Forex’in enflasyon ve dolar kotasyonları anketi yayınlandı. Orada da yıl sonu dolar tahminin 18 – 19 TL arasına yükseltildiğini gördük. Yani bu yılı 18 TL ve altında bir dolar kuru fiyatıyla kapatırsak şanslıyız. Hükümet de şanslı. Ama kötü senaryolarda 20 TL’ye gidebilir. Peki dolar 20 TL’ye giderse ne olur. Şapkadan sermaye kontrolleri mi çıkar bunu düşünmenizi rica ediyorum.”