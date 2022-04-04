Ekonomist Atilla Yeşilada yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı
Yaz ayı gelmeden yeni bir dolar kuru atağını beklediğini duyuran ekonomist Atilla Yeşilada, yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı.
Ekonomist Atilla Yeşilada son yayınladığı video paylaşımda yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı.
Dolar kurunun yıl sona kadar şuan ki seviyesinin çok üzerinde olacağını belirten Atilla Yeşilada yatırımcıları bu konuda uyardı.
Dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere göre para piyasalarında olabilecekleri değerlendiren Atilla Yeşilada yaz ayı gelmeden yeni bir dolar kuru atağı beklediğini duyurdu.
Dünyaca ünlü kurumların son tahminlerini de aktaran Yeşilada, kendisi de de yıl sonu dolar kuru fiyatının kötü senaryoda 20 TL seviyesine kadar çıkabileceğini söyledi.
"KÖTÜ SENARYODA 20 TL'YE GİDEBİLİR"
Öte yandan yatırımcılara uyarılarda bulunan Yeşilada, şöyle konuştu;
“International of finance (IFC) yıl sonu adil dolar kuru fiyatını 16.50 TL olarak belirledi. TCMB’nin kendi topladığı beklentilere baktığımızda yıl sonu dolar hedefi 16.65 TL. Yabancı kurumlara arasında 18 TL ile 20TL arasında değişik beklentiler var. Birkaç gün önce Forex’in enflasyon ve dolar kotasyonları anketi yayınlandı. Orada da yıl sonu dolar tahminin 18 – 19 TL arasına yükseltildiğini gördük. Yani bu yılı 18 TL ve altında bir dolar kuru fiyatıyla kapatırsak şanslıyız. Hükümet de şanslı. Ama kötü senaryolarda 20 TL’ye gidebilir. Peki dolar 20 TL’ye giderse ne olur. Şapkadan sermaye kontrolleri mi çıkar bunu düşünmenizi rica ediyorum.”
İlgili Haberler
- Brent petrolün varil fiyatı 105,23 dolar
- Piyasalarda son durum: Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı? (4 Nisan 2022)
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu: 'Birilerinin dolarla 3-4-5 yerden maaş aldıklarını da biliyorum'
Video Haberler
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Eriyen kar suları şelale oluşturdu
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
- Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
En Çok Okunan Haberler
- TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti!
- Farah Zeynep Abdullah'tan '40 milyon TL' yanıtı
- Ali Yalçın, enflasyon verilerini değerlendirdi
- Kiev bölgesinde binlerce bomba bulundu
- İzmirli depremzedeler Ankara yolunda
- Nihat Özdemir istifa etti! TFF Başkanı kim olacak?
- Büyükada’da hayvanseverlerden eylemde
- AKP'li belediye parkta şantiye kurdu
- Koronavirüsün 9 yeni semptomu ortaya çıktı
- Freni patlayan İETT otobüsü 4 araca çarptı