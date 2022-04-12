Ekonomist Kerim Rota, faiz kararı beklentisini açıkladı: 'Servet transferi yapılıyor'
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Karar öncesinde Cumhuriyet TV'ye konuşan ekonomist Kerim Rota, olası politika faizi kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı.
ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 8.5 ile 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 14 olan politika faizini mart ayında sabit tutmuştu. TCMB, Para Politikası Kurulu yılın dördüncü faiz kararını ise 14 Nisan'da açıklayacak.
Faiz kararı ve TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamıyla ilgili Cumhuriyet TV'ye konuşan Ekonomist Kerim Rota, rakamlara ilişkin tahminlerini açıkladı.
"İSTİHDAM PİYASASININ NE KADAR DAR OLDUĞUNU ORTAYA KOYUYOR"
TÜİK verilerinin güvenilirliği kadar bu verilerin belirttiği oranların kendisinde de sorun olduğunu söyleyen Rota, ''Türkiye'de istihdam oranı dediğimiz oran yüzde 52,2. Dün açıklanan verilerle ilgili konuşuyorum. Bu veri istihdam piyasasınınn ne kadar dar olduğunu ortaya koyan bir veridir. Zaten bu oranla ortaya çıktığınız zaman, toplumun yüzde 48'inin iş aramakla ilgili herhangi bir ümidinin veya ilgisinin kalmadığını da görmüş oluyorsunuz'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'de 30 milyon iş olduğunu, ancak istihdama katılabilecek sayının 64 milyon kişi olduğunu aktaran Rota, istihdam ve emek piyasasının darlığına dikkat çekti.
"ARALARINDAKİ VERİLERDE 1 MİLYONA YAKIN FARK VAR"
Merkez Bankası faiz kararının hiçbir öneminin kalmadığını söyleyen Rota, sözlerine şu şekilde son verdi:
- Ayırca TÜİK ve İŞKUR arasında da büyük bir fark var. Aralarındaki verilerde 1 milyona yakın fark var. İki kurumdan birinin açıklama yapması yerinde olur. 61 enflasyonun olduğu bir yerde, yüzde 14 politika faizi, zaten inanılmaz bir negatif reel faiz anlamına geliyor. kredi kullanamayanlardan kredi kullanabilenlere bir servet transferi yapııyor. Bu kararlardan zarar gören sabit ve dar gelirliler olmaktadır. Ancak karar için beklentim sabit tutulacağı.
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