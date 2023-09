Ekonomist Hamza Yardımcıoğlu'ndan korkutan simülasyon: Dolar 47 enflasyon yüzde 600!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 17:10

Ekonomist Hamza Yardımcıoğlu, Cumhuriyet TV'de 2023 yılı sonu enflasyon, dolar ve altın beklentilerini açıklayarak dünyanın 2. dünya savaşı öncesi koşullarını yaşadığını ve devletlerin savaşa ya da büyük bir depresyona hazırlandığını iddia etti.

Merkez Bankası’nın Temmuz'da bilanço ile ilgili yayımladığı raporu nımsatan Yardımcıoğlu, “Seçim sathı mahalinde, Merkez Bankası'nın para hacmi iki katına çıktı. Para hacmini iki katına çıkarıyorsun üretimi de çıkarman gerekiyor. Yoksa ortaya enflasyon çıkar. Önümüzde yerel seçimler var ve büyükşehirleri almak için feda edemeyecekleri şey yok. 2023'ün ilk yarısında 132 ton altın satmışlar. Bunu da Dünya Altın Konseyi raporundan öğreniyoruz" dedi.

"YEMEĞİ ONLAR YEDİ FATURAYI HALK ÖDEYECEK"

Mehmet Şimşek'in Eylül ayında Goldman Sachs ile yapacağı görüşmeyi değerlendiren Yardımcıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yaşayacağı en yüksek enflasyon dönemi geliyor. Zaten şu an öyle ama daha da yükselecek. Merkez Bankası, BDDK gibi kurumlar üzerinden hala polisiye kararlar alınıyor. Sarayın harcamalarında kısma görmedik, kamuda tasarrufa gitmiyorlar. Yemeği onlar yedi faturayı halk ödeyecek. Seçimleri bekliyorlar. Şu an korkunç bir döviz krizi var. Tıkandığı noktada, Türkiye ödemelerini yapamayacak. Ödemelerini yapamazsan temerrüte düşersin ve yurtdışından ithalat yapamazsın. İthalata dayalı bir ülkesin, insanlar hiçbir şey bulamaz" diye konuştu.

"KREDİ VE BORÇLANMA FAZİLERİ YÜZE 80'LERE ÇIKACAK"

Hazinenin borç yüküne dikkat çeken Yardımcıoğlu tehlikeyi şu sözlerle anlattı:

"Seçimden sonra sadece kur korumalı mevduata ödenen fark 875 milyar lira. Bunlar nasıl ödeniyor? Para basılıyor ve basılmaya devam edecek. Bu para basıldıkça enflasyon yükselecek. Merkez Bankası bankalara Türk lirası mevduatına yönlendirilme yapılması için uyarıda bulundu. Bankalar bu yönlendirmeyi yapamazsa düşük faizli tahviller almak zorunda kalacak. Bankalar bunu nasıl sağlayacak? Mevduat fazilerini arttıracaklar. Enflasyon oranına yakın olacak şekilde artırmaları lazım, hatta faizler enflasyonu geçmeli. Kredi ve borçlanma faizleri de yüzde 70-80'lere gidecek, bu ekonominin felç olması demektir."

KORKUTAN SİMÜLASYON: DOLAR 47 ENFLASYON YÜZDE 600

Yıl sonu enflasyon ve döviz kuru tahminini aktaran Yardımcıoğlu sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Merkez Bankaları 2023 yılında çok fazla miktarda altın aldı. Bunun iki anlamı var: Ya devletler savaşa hazırlanıyor ya da büyük bir depresyona hazırlanıyor. Doların dünyadaki döviz rezervleri arasındaki oranı yüzde 80’lerden yüzde 48’e düştü. Yıl sonunda doların 47 lirayı görüp 41-42’ye düşeceğini tahmin ediyorum. Enflasyonu ise yüzde 600’e çıkabilecek şekilde görüyorum. Altın ve değerli metaller bir anda fırlayacak. Normalde yaz aylarında enflasyon eksi gelir, çünkü her şey boldur. Kış geldiğinde ise ciddi boyutta enflasyon yaşanacak. Bu kışa hazır olun, tüm ihtiyaçlarınızı alın.”