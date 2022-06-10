Ekonomist İbrahim Kahveci: 'Kimse çözüm beklemesin, hatta bugünkü fakirliğe bile şükredin'
Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, "Kimse bu yönetimden bir çözüm vs beklemesin. Hatta bugünkü fakirliğe bile şükredin. Çünkü bu yönetim sürdüğü sürece işler giderek daha da kötüleşecek" dedi.
Ekonomist İbrahim Kahveci, bugünkü "Çözüm beklemeyin fakirliğe şükredin" başlıklı yazısında kimsenin iktidardan çözüm beklememesi gerektiğini söyledi.
Kahveci, sözlerine "Net olarak söylüyorum ama çok net" diyerek başladı.
"İŞİN EN KİLİT NOKTASI BURASI"
"Kimse bu yönetimden bir çözüm vs beklemesin. Hatta bugünkü fakirliğe bile şükredin. Çünkü bu yönetim sürdüğü sürece işler giderek daha da kötüleşecek" diyen Kahveci, şöyle devam etti:
"Bu sözümü hesapsız kitapsız bir şekilde söylemiyorum. İşin felsefesi ve matematiği içerisinde söylüyorum. Hatta dün bahsettim biraz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu sonrası konuşmasının ne iktisat bilmi ile alakası vardı ne ülkedeki rakamlarla.
Bakınız 'faiz düşürdük ve faizleri düşürmeye devam edeceğiz' dedi. İki gün önce 'Aslında dünya düz' yazımda grafiği de verdim. Düşen ve/veya düşürülen sadece Merkez Bankası’nın dandik faizi oldu. Piyasada faizler düşmediği gibi tam tersine yükseldi.
Hatta son günlerde kredi faizleri yeniden ve çok hızlı yükselerek yüzde 40-45’lere bile çıktı. Düşen faiz diye bir şey yok; tekrar edeyim: Düşen faiz diye bir şey yok...
Bankaların bilançolarından da bunu çok net görüyoruz. Ama ısrarla gerçek olmayan bir şey söylenip duruluyor. Sanırım gerçekleri kabullenmek istemedikleri için o gerçek rakamları da görmek istemiyorlar.
Gerçeği gör(e)mezsen nasıl çözüm bulacaksın? İşin en kilit noktası burası. Gerçekleri görmedikleri için çözüm de üretemezler. O nedenle diyorum: Fakirliğine şükredin çünkü gittikçe daha da fakirleşeceksiniz. (...)"
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