Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı liyakat ve adalet vurgusuyla eleştirdi: Vergiler nereye gitti?

10 Haziran 2022 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ordu’da yurttaşlarla bir araya geldi. Fındık üreticilerinin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle de toplantıda buluştu. Kılıçdaroğlu, “Siyaset kurumu halkına hesap vermek zorundadır. Milletin ödediği vergilerin nereye harcadığının hesabını veremeyen bir siyasi iktidar malı götürüyordur arkadaşlar” dedi.

"BİR AVUÇ İNSANA..."

Türkiye’deki asıl sorunun memleket yönetimi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “84 milyon insan, hep beraber bir avuç insana çalışıyoruz. Bütün kaynaklar bir avuç insana gidiyor. Söz veriyorum. Bu haksızlığı ve adaletsizliği çözmezsem, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin burnundan fitil fitil getirmezsem niye siyaset yapıyorum? Siyasetle devlet yönetimi ayrıdır. Partiler devleti yönetmek üzere gelirler, devlet olmak için değil. Yetkiyi halktan alırlar. Liyakat olmazsa adalet de olmaz” diye konuştu. Yaşam pahalılığına da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"MİLLİYETÇİLİK" TEPKİSİ

“Türk Lirası’nı erittin. Siz kim, milliyetçilik kim? Milliyetçilik edebiyatı yapıp gidip de birilerinin kapılarında dilenen adam olur mu? Sadece mayıs ayında ödenen faiz 19 milyar lira. Memleketi tefecilere teslim ettiler. Şikâyet etmeyen kim? 84 milyonu sömüren ve Saray’da yaşayanlar. Ülkeyi yönetemiyorlar. Yönetme kapasiteleri yok.” Bürokratlara yönelik uyarısını anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"HER VATANDAŞ VAR"

“Devlet liyakatle, ahlakla, bilgiyle, birikimle yönetilir. Bana ‘Niye tehdit ediyorsun?’ diye kızıyorlar. Tehdit etmiyorum, ‘Yasalara uyun’ diyorum. Baskı kuruyorlar. Tazminat davaları açıyorlar. Sanıyorlar ki ben bunlardan çekineceğim, korkacağım. Sizin feriştahınız gelse asla korkmayız. Biz doğru duracağız.” 6’lı masa ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kılıçdaroğlu, “Her bir vatandaş, o masaya baktığında kendi temsilcisini görüyor. Bizi bir araya getiren, bu ülkenin içinde bulunduğu durumdur. Buradan Türkiye’nin çekilip çıkarılması lazım. Her birimizin sorumluluğunun bilinciyle hareket etmesi lazım” ifadelerini kullandı. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun Ordu’daki “Gençlik Buluşması” afişlerinin zabıtalar tarafında yırtıldığı öne sürüldü.

"VURGUN DÜZENİ VAR"

Fındık bahçesinde üreticilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu’na yaşanan sorunlara ilişkin rapor sunuldu. Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı ve fındık üreticisi Zekayi Sağra, fındık ihracatında vurgun ve soygun yapıldığını söyledi. Sağra, “Dünya piyasasında 120 milyar doların üzerinde oluşan değeri ürettiğimiz halde yıllık ihracatımız ülke olarak 2 milyar doları geçmiyor” dedi. Üretim planlaması yapılması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “İktidarımızda göreceksiniz, fındık bu bölgenin stratejik ürünüdür, fındık üreticisi hak ettiği geliri mutlaka alacaktır” ifadesini kullandı.