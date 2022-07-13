Ekonomist Kerim Rota açıkladı: 'İlave döviz yaratmanın bir yolu daha var'

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:14

Ekonomist Kerim Rota, Perspektif için "Londra Uçağının Fazla Bagajı" başlığıyla kaleme aldığı bugünkü yazısında bilinenlerin yanında ilave döviz yaratmanın bir yolu daha olduğunu aktardı.

Rota, döviz yaratmak için birkaç yıl önce Türkiye'ye getirilen 41 milyar dolar karşılığındaki altın rezervinin bir kısmının satışlarda kullanılabileceğini bunun için de altınların Londra veya New York gibi finans merkezlerine transfer edilerek dövize çevrilmesi gerektiğini kaydetti.

"İlave döviz yaratmanın bir yolu daha var" diye sözlerine başlayan Rota şöyle devam etti:



" İlave döviz yaratmanın bir yolu daha var. O da çoğu bundan birkaç yıl önce Türkiye’ye getirilmiş olan 41 milyar dolar karşılığındaki altın rezervinin bir kısmının da satışlarda kullanılması. Bunun için de altınların Londra veya New York gibi finans merkezlerine transfer edilerek dövize çevrilmesi gerekiyor.

Hatırlarsanız Bakan Nureddin Nebati, 7-8 Şubat’taki Londra ziyareti sonrasında yatırımcıların Türkiye’ye büyük ilgisi olduğunu söylemişti. O günden bu yana yabancı yatırımcılar hisse, tahvil ve swap varlıklarından 10 milyar dolar çıkış yaptılar. TCMB ilk 6 ayda bu yatırımcıların çıkışı nedeniyle de döviz rezervi kaybetti.

Bakan’ın bir sonraki Londra seferinde uçağına bir miktar altın yüklemekte fayda olabilir. Bu hem korkutup kaçıracağı yabancı yatırımcıların çıkışını karşılamak hem de önümüzdeki 1 yılda karşımıza çıkacak uzun vadeli tahvillerin geri ödemeleri ve kısa vadeli borcun finansmanı için gerekebilir."