Ekonomist Kerim Rota açıkladı: 'İlave döviz yaratmanın bir yolu daha var'
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomist Kerim Rota, bugünkü yazısında ilave döviz yaratmanın bir yolu daha olduğunu ifade etti.
Ekonomist Kerim Rota, Perspektif için "Londra Uçağının Fazla Bagajı" başlığıyla kaleme aldığı bugünkü yazısında bilinenlerin yanında ilave döviz yaratmanın bir yolu daha olduğunu aktardı.
Rota, döviz yaratmak için birkaç yıl önce Türkiye'ye getirilen 41 milyar dolar karşılığındaki altın rezervinin bir kısmının satışlarda kullanılabileceğini bunun için de altınların Londra veya New York gibi finans merkezlerine transfer edilerek dövize çevrilmesi gerektiğini kaydetti.
"İlave döviz yaratmanın bir yolu daha var" diye sözlerine başlayan Rota şöyle devam etti:
" İlave döviz yaratmanın bir yolu daha var. O da çoğu bundan birkaç yıl önce Türkiye’ye getirilmiş olan 41 milyar dolar karşılığındaki altın rezervinin bir kısmının da satışlarda kullanılması. Bunun için de altınların Londra veya New York gibi finans merkezlerine transfer edilerek dövize çevrilmesi gerekiyor.
Hatırlarsanız Bakan Nureddin Nebati, 7-8 Şubat’taki Londra ziyareti sonrasında yatırımcıların Türkiye’ye büyük ilgisi olduğunu söylemişti. O günden bu yana yabancı yatırımcılar hisse, tahvil ve swap varlıklarından 10 milyar dolar çıkış yaptılar. TCMB ilk 6 ayda bu yatırımcıların çıkışı nedeniyle de döviz rezervi kaybetti.
Bakan’ın bir sonraki Londra seferinde uçağına bir miktar altın yüklemekte fayda olabilir. Bu hem korkutup kaçıracağı yabancı yatırımcıların çıkışını karşılamak hem de önümüzdeki 1 yılda karşımıza çıkacak uzun vadeli tahvillerin geri ödemeleri ve kısa vadeli borcun finansmanı için gerekebilir."
Video Haberler
- Operasyonlarda 367 kilogram uyuşturucu yakalandı
- Şikayet ettikleri ne varsa gerçek oldu!
- Arnavutköy'de oto yıkamacıyı birbirine kattılar
- Çantasının çalındığı anları paylaştı, yardım istedi
- Burdur'da arpa tarlasında yangın
- Sarıyer'de iş yerini saniyeler içinde su bastı
- Ankara'da akıl almaz yolculuk
- Yılanların ilginç dansı kameraya yansıdı
- Elazığ'da dron destekli trafik denetimi
- Giderek yayılıyor: Bu kez de 'katil salyangoz' istilası
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı