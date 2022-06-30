Merkez Bankası'nın rezervleri artmasına rağmen hâlâ 20 yılın dip seviyesinde
Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri geçen hafta 150 milyon dolar artmasına rağmen 20 yılın dip seviyesine yakın seviyede kaldı.
TCMB tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, Nisan ortasından bu yana sadece iki defa yükseliş kaydeden net uluslararası rezervler 24 Haziran itibarıyla 7.53 milyar dolara çıktı.
Rezervler geçen hafta gördüğü Haziran 2002'den bu yana en düşük seviyeden ancak sınırlı toparlandı.
TCMB'nin net uluslararası rezervleri, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT'lere yaptığı döviz satışları ile yıl içinde sert düşüşler kaydetti.
Rezervler Ocak ortasında 7.55 milyar dolara indikten sonra ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının TCMB'ye satışı ve KKM gibi adımlarla sınırlı toparlandı. Rezervler 15 Nisan'daki seviyesinin 11.6 milyar dolar altında bulunuyor
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|29.01.2021
|42.169
|53.367
|95.536
|26.02.2021
|40.719
|54.495
|95.214
|26.03.2021
|39.746
|50.894
|90.640
|30.04.2021
|40.936
|46.915
|87.851
|28.05.2021
|43.884
|48.721
|92.605
|25.06.2021
|40.918
|59.240
|100.158
|30.07.2021
|41.592
|64.128
|105.721
|27.08.2021
|40.308
|77.956
|118.265
|24.09.2021
|39.205
|82.840
|122.044
|28.10.2021
|39.679
|84.105
|123.463
|26.11.2021
|39.122
|87.024
|126.146
|31.12.2021
|38.489
|72.564
|111.052
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|29.04.2022
|41.467
|65.398
|106.865
|27.05.2022
|41.611
|61.285
|102.897
|03.06.2022
|41.280
|61.460
|102.741
|10.06.2022
|41.725
|60.788
|102.513
|17.06.2022
|41.580
|59.449
|101.028
|24.06.2022
|41.594
|60.342
|101.936
Video Haberler
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
- 'İçimizden bir parça koptu'
- 'Gerçek enflasyona duyarlı bir artış olmalı'
- Zamlar tatlıcıların tadını kaçırdı
- Çılgın davulcu kendinden geçti
- Cüneyt Arkın'a veda...
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Lille yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
- Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu
- Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de!
- 'Çok kısa ve yırtmaçlı etek giyilmesin'
- İki konuda uzlaşı sağlandı
- Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Motorinde indirim: İşte son fiyatlar...
- 'Erdoğan’a boyun eğmedik'