Merkez Bankası'nın rezervleri artmasına rağmen hâlâ 20 yılın dip seviyesinde

Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri geçen hafta 150 milyon dolar artmasına rağmen 20 yılın dip seviyesine yakın seviyede kaldı.

AA
30 Haziran 2022 Perşembe, 14:47
Merkez Bankası'nın rezervleri artmasına rağmen hâlâ 20 yılın dip seviyesinde
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TCMB tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, Nisan ortasından bu yana sadece iki defa yükseliş kaydeden net uluslararası rezervler 24 Haziran itibarıyla 7.53 milyar dolara çıktı.

Rezervler geçen hafta gördüğü Haziran 2002'den bu yana en düşük seviyeden ancak sınırlı toparlandı.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT'lere yaptığı döviz satışları ile yıl içinde sert düşüşler kaydetti.

Rezervler Ocak ortasında 7.55 milyar dolara indikten sonra ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının TCMB'ye satışı ve KKM gibi adımlarla sınırlı toparlandı. Rezervler 15 Nisan'daki seviyesinin 11.6 milyar dolar altında bulunuyor

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
29.01.2021 42.169 53.367 95.536
26.02.2021 40.719 54.495 95.214
26.03.2021 39.746 50.894 90.640
30.04.2021 40.936 46.915 87.851
28.05.2021 43.884 48.721 92.605
25.06.2021 40.918 59.240 100.158
30.07.2021 41.592 64.128 105.721
27.08.2021 40.308 77.956 118.265
24.09.2021 39.205 82.840 122.044
28.10.2021 39.679 84.105 123.463
26.11.2021 39.122 87.024 126.146
31.12.2021 38.489 72.564 111.052
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
03.06.2022 41.280 61.460 102.741
10.06.2022 41.725 60.788 102.513
17.06.2022 41.580 59.449 101.028
24.06.2022 41.594 60.342 101.936

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