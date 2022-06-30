Merkez Bankası'nın rezervleri artmasına rağmen hâlâ 20 yılın dip seviyesinde

30 Haziran 2022 Perşembe, 14:47

TCMB tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, Nisan ortasından bu yana sadece iki defa yükseliş kaydeden net uluslararası rezervler 24 Haziran itibarıyla 7.53 milyar dolara çıktı.

Rezervler geçen hafta gördüğü Haziran 2002'den bu yana en düşük seviyeden ancak sınırlı toparlandı.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT'lere yaptığı döviz satışları ile yıl içinde sert düşüşler kaydetti.

Rezervler Ocak ortasında 7.55 milyar dolara indikten sonra ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının TCMB'ye satışı ve KKM gibi adımlarla sınırlı toparlandı. Rezervler 15 Nisan'daki seviyesinin 11.6 milyar dolar altında bulunuyor

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):