Ekonomist Özgür Demirtaş 'sonuç ortada' diyerek paylaştı: 183629263936193739 kere yazdım, dinlemediniz!

Yayınlanma: 14.04.2023 - 00:15

Güncelleme: 14.04.2023 - 00:15

Ekonomide dolar ve euro kuru tarihi zirvelere doğru giderken ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"Dolar’ın suni olarak baskılandığını ülkede bilmeyen kalmadı" diyerek ekonominin geldiği noktaya dikkat çeken Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Doların suni olarak baskılandığını ülkede bilmeyen kalmadı. İhracatçı bu suni baskılamadan dolayı rahatsız. Dolar/TL 1.5 seviyesinden saçma sapan yanlış ekonomi politikası ile 13-15’lere çıkınca enflasyon tetiklendi. Çalışan maliyetleri, hammadde maliyetleri fırladı.Şimdi ise 19 seviyesinde suni olarak tutulmaya çalışılıyor. Halbuki şu an bırakılsa 24-25’li seviyelere gelecek. Çünkü İhracatçının malını rahat satabileceği yer burası.

'10 YIL BOYUNCA YAZDIM'

Cin bir kere şişeden çıktı. Şişenin ağzını elinizle kapatmayın. Elinizi yırtıp geçecek” diyen Özgür Demirtaş, “Yapmanız gereken şey: MB bağımsızlığı. Liyakatli yöneticilerle yönetmekti. Bunları 183629263936193739 kere yazdım. 10 yıl boyunca yazdım. Dinlemediniz. Sonuç ortada. Elinizi şişenin üstüne koyunca şişenin içinde yarattığınız kimyevi reaksiyonu geri çeviremezsiniz…"