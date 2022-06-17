Ekonomist Selçuk Geçer 'Sakın yatırım yapmayın' diyerek uyardı: 'Ufuk çizgisi göremiyorum'
Ekonomist Selçuk Geçer, "Para kazanmak için sakın yatırım yapmayın" diyerek yatırımcıları uyardı. Geçer, "Para kazanma derdi ile yatırım yapmayın. Kesinlikle dövizle borçlanmayın. Çünkü Türkiye'de ekonomi yönetimine ilişkin bir ufuk çizgisi göremiyorum" dedi.
Ekonomist Selçuk Geçer, geçen günlerde süper bono hamlesi için de uyarılarda bulunurken bu sefer de Youtube hesabından 'Fırtına yaklaşıyor' dedi.
"Fırtınaya neden yaklaşıyoruz?" sorusunu yanıtlayan Geçer, "Çünkü beklentiler Türkiye'de de bozuluyor. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. Yüzde 50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda yüzde 40'lık fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz" dedi.
"KESİNLİKLE DÖVİZLE BORÇLANMAYIN"
Geçer, yükselen mazot fiyatlarına ilişkin "Bu ülkede mazot 28 liraysa anlayın ki dövizde oraya gidecek" dedi ve şöyle devam etti:
"Para kazanma derdi ile yatırım yapmayın. Kesinlikle dövizle borçlanmayın. Çünkü Türkiye'de ekonomi yönetimine ilişkin bir ufuk çizgisi göremiyorum. Bir şeyin fiyatı aşırı yükselirse o şeyden uzak durun. Geçen sene yanıldım diyenler var. Bu ülkede mazot 28 liraysa anlayın ki dövizde oraya gidecek"
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