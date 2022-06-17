Piyasalarda son durum: Dolar ve ne kadar oldu? (17 Haziran 2022)
Dolar/TL, 17 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü baskı altında kalmaya devam ederken, piyasalarda Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesi bugün piyasa katılımcıları anketi verilerini takip edilecek.
Küresel hisse senedi piyasası, Japonya dışındaki başlıca merkez bankalarındaki faiz artırımlarının yatırımcıların küresel ekonomik büyümeyle ilgili endişelerini pekiştirmesiyle Mart 2020'den bu yana en kötü haftasını kapamaya hazırlandı.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikası toplantısında 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin getirisini sıfıra yakın tutma politikasını korumaya karar verirken, 15 yıldır ilk kez dün faiz artıran İsviçre Merkez Bankası dahil başlıca merkez bankaları sıkılaşma adımları attı.
TAHVİL GETİRİLERİ SERT GERİLEDİ
TCMB'nin ay sonunda uygulamaya başlayacağı yabancı para mevduat karşılığı tahvil tutma zorunluluğu ile 10 yıllık gösterge tahvil getirisinde 700 baz puana ulaşan düşüş yaşarken sürecin bankacılık sektörüne etkisi izleniyor.
Analistler kamuyu döviz sonrası tahvil piyasasında da "belirleyici" role getiren kararların bankacılık sektöründe enflasyon ve faiz risklerini artabiliceğinden endişeli.
Gösterge 10 yıl vadeli Hazine tahvilinde bileşik getiri yüzde 70'i aşan enflasyona rağmen yüzde 20'nin altında seyrediyor.
TCMB'nin ay sonuna kadar yabancı para cinsi mevduatlara tahvillerin vadesine göre hangi katsayı ile kabul edileceğini de ayrıca açıklaması bekleniyor.
Bankacılar hükümetin geçen hafta perşembe gününden beri açıklanan adımlardan döviz kaynağı yaratma ihtimali bulunan yurt dışı yerleşikler için tahsisli swap enstrümanı ise ayrı tutarak takip ediyor. Kalan uygulamalar yeni döviz kaynağı yaratma ihtimali içermiyor.
Yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere TL cinsi varlıklara erişim imkanının genişletilmesine yönelik uygulama yurtdışından yeni döviz kaynağı yaratıp yaratamayacağı açısından takip ediyor.
Dolar/TL şu dakikalarda 17.3139 TL seviyesinde işlem görüyor.
İFLAS RİSKİ ARTIYOR
Türkiye'nin beş yıllık CDS'leri bu hafta 844 baz puana yaklaştıktan sonra dün günü 830/849 seviyesinden tamamladı.
Bankacılar mevcut CDS oranlarının Hazine'nin döviz cinsi dış borçlar için üçte bir oranında "iflas olasılığına" işaret ettiğini ve 5 yıllık borçlanma maliyetinin yüzde 10.5 üzerinde yer aldığına dikkat çekiyorlar.
Hazine'nin bu maliyetle borçlanmayı tercih edip etmeyeceği de piyasalarda takip edilen bir konu.
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