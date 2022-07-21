Ekonomist Şeref Oğuz'dan kur tahmini: 'Lira yeniden erimeye başladı'

21 Temmuz 2022 Perşembe, 10:25

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu.

Dolar/TL dün 17.69'a kadar yükseldikten sonra günü 17.6 seviyesinde tamamladı. Kur şu dakikalarda 17.60 seviyesinden işlem görüyor.

Bu verilere göre TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 15.5, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 25.1 seviyesinde.

Dünya gazetesi yazarı Ekonomist Şeref Oğuz, geçmiş veriler TL’nin dolar karşısındaki değer kaybının enflasyon kadar olduğunu gösterdiğine değinerek doların gördüğü zirveyi unutmayacağına değindi.

Ekonomist Oğuz kaleme aldığı yazısında,"Enflasyon için TCMB 2022 yılı temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 70’e işaret ediyor. Buna göre hala yüzde 40 oranında bir değer kaybı gündeme gelebilir. Dolar kuru 17,59 TL seviyesinde. Yüzde 40’lık bir değerlenme kuru 24 TL seviyesine taşır. Piyasa katılımcıları anketinde dolar kuru için beklenti; 19 TL seviyesinde bulunuyor" değerlendirmesi yaptı.

Oğuz'un yazısının devamı şu şekilde...

Bugün bir sandık kursak ve seçmene sorsak dolar kuruna “evet” mi “hayır” mı verirsiniz diye. Hiç şüphe yok ki herkes “hayır” diyecektir. Zira bir ülkenin parası, özgürlüğüdür.

Gelgelelim ki; çoğunun parası dolarda... İstemiyoruz ama alıyoruz. Ekonomi yönetimi dolara bakmıyorum diyor kur korumalı mevduat çıkarıyor. İhracatçı benim işim dolarla diyor ama aşırı volatilitesine ses etmiyor.

Yakında ekranlardan dolar kuru göstergesi de kalkar mı acaba? Madem kimse bakmıyor diyerek çıkarılır mı? Gelin görün ki siz dolara bakmasanız da dolar gidip gelip size bakıyor hem de daha yüksekten bakıyor. Kredi Risk Primi CDS 900’lerde. Sizce kriz göstergeleri sizin bakıp bakmamanızı dinler mi?