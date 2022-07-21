Ekonomist Şeref Oğuz'dan kur tahmini: 'Lira yeniden erimeye başladı'
Ekonomist Şeref Oğuz Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında yeniden değer kaybetmeye başladığına değinerek, "Dolar kuru 17.59 TL seviyesinde. Yüzde 40’lık bir değerlenme kuru 24 TL seviyesine taşır. Piyasa katılımcıları anketinde dolar kuru için beklenti; 19 TL seviyesinde bulunuyor" dedi.
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu.
Dolar/TL dün 17.69'a kadar yükseldikten sonra günü 17.6 seviyesinde tamamladı. Kur şu dakikalarda 17.60 seviyesinden işlem görüyor.
Bu verilere göre TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 15.5, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 25.1 seviyesinde.
Dünya gazetesi yazarı Ekonomist Şeref Oğuz, geçmiş veriler TL’nin dolar karşısındaki değer kaybının enflasyon kadar olduğunu gösterdiğine değinerek doların gördüğü zirveyi unutmayacağına değindi.
Ekonomist Oğuz kaleme aldığı yazısında,"Enflasyon için TCMB 2022 yılı temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 70’e işaret ediyor. Buna göre hala yüzde 40 oranında bir değer kaybı gündeme gelebilir. Dolar kuru 17,59 TL seviyesinde. Yüzde 40’lık bir değerlenme kuru 24 TL seviyesine taşır. Piyasa katılımcıları anketinde dolar kuru için beklenti; 19 TL seviyesinde bulunuyor" değerlendirmesi yaptı.
Oğuz'un yazısının devamı şu şekilde...
Bugün bir sandık kursak ve seçmene sorsak dolar kuruna “evet” mi “hayır” mı verirsiniz diye. Hiç şüphe yok ki herkes “hayır” diyecektir. Zira bir ülkenin parası, özgürlüğüdür.
Gelgelelim ki; çoğunun parası dolarda... İstemiyoruz ama alıyoruz. Ekonomi yönetimi dolara bakmıyorum diyor kur korumalı mevduat çıkarıyor. İhracatçı benim işim dolarla diyor ama aşırı volatilitesine ses etmiyor.
Yakında ekranlardan dolar kuru göstergesi de kalkar mı acaba? Madem kimse bakmıyor diyerek çıkarılır mı? Gelin görün ki siz dolara bakmasanız da dolar gidip gelip size bakıyor hem de daha yüksekten bakıyor. Kredi Risk Primi CDS 900’lerde. Sizce kriz göstergeleri sizin bakıp bakmamanızı dinler mi?
Video Haberler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
En Çok Okunan Haberler
-
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- Koronavirüs vakaları arttı, ilk tedbir kararı geldi!
- MHP'ye büyük şok!
- Anketlerde kaçıncı parti olduklarını açıkladı
- Düzce'de korkutan deprem
- Sedat Peker'in seçim planını açıkladı
- Canlı yayında ekonomi atışması
- 'Ben böyle dolandırıcılık görmedim'
- 'Burası Acun City mi?'
- Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı