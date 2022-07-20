Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 59 milyon dolar azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 209 milyar 873,7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Temmuz ile sona eren haftada 208 milyar 813,90 milyon dolara düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan 'Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre; 8 temmuz haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 109.20 milyon dolar azalarak 132 milyar 29.10 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 49.40 milyon dolar artarak 76 milyar 784.80 milyon dolar oldu.
Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1.52 milyar dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 593 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 923 milyon dolar artış gösterdi.
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