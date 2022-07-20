Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 59 milyon dolar azaldı

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan 'Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre; 8 temmuz haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 109.20 milyon dolar azalarak 132 milyar 29.10 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 49.40 milyon dolar artarak 76 milyar 784.80 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1.52 milyar dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 593 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 923 milyon dolar artış gösterdi.