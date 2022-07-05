Ekonomist Şevket Sayılgan, yıl sonu için dolar tahminini Cumhuriyet TV'de açıkladı

Dolar/TL iki hafta sonra yeniden 17 TL'nin üzerine çıktı. Cumhuriyet TV'de konuşan ekonomist Şevket Sayılgan, yıl sonu için dolar/TL kuru tahminini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 18:25
Ekonomist Şevket Sayılgan, yıl sonu için dolar tahminini Cumhuriyet TV'de açıkladı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 24 Haziran'da aldığı döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan kararının ardından sert düşüşler yaşayan Dolar/TL yeniden 17 TL'nin üzerine çıktı.

Eylül ayı ve sonrasında yaşanacak gelişmelerle ilgili ekonomist Şevket Sayılgan, Cumhuriyet TV'ye konuştu.

'PİYASALARA TEKRAR MÜDAHALE EDİLECEK'

Türkiye'nin, yeni ekonomi poltikası adı altındaki sürecin, içeride oluşmuş olan sarmalın büyümesine neden olduğunu aktaran Sayılgan, Türkiye'nin parasının değeri en hızlı düşen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Piyasalara tekrar müdahale edileceğini anlatan Sayılgan, sözlerine şu şekilde devam etti:

  • Sistemdeki panik havası daha da güçlenecek.

  • 18,50'nin üstüne doğru bir gidişat var.

  • Bu uygulamaların laboratuvarı olarak sonuçlarını yaşıyoruz.

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