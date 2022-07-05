Son Dakika: Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 24 Haziran'da aldığı döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan kararının ardından sert düşüşler yaşayan Dolar/TL yeniden 17 TL'nin üzerine çıktı. Dolar/TL şu dakikalarda 17.01.
TL'deki değer kaybını yavaşlatmak için döviz talebini azaltıcı ve yeni TL yatırım araçlarının cazibesini artırıcı adımlar atan ekonomi yönetimi son olarak döviz nakit fazlası bulunan şirketlerin TL kredilere erişimini zorlaştıracak bir karar almıştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) döviz varlığı 15 milyonun üstünde olan şirketlerin TL krediye erişimini engellemesinin ardından, 17.54 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, 16.03'e kadar geriledikten sonra bugün yeniden 17 TL'ye ulaştı.
BDDK KARARININ ARDINDAN EN YÜKSEK SEVİYE
Bugün dolar/TL kuru yüzde 1'in üzerinde yükselişle 17.01 TL'ye ulaştı ve 24 Haziran’da BDDK’nin ticari kredilerdeki sınırlama kararı sonrası en yüksek seviyeyi gördü.
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