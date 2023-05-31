2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ekonomist Tunç Şatıroğlu: '50 kuruştan küçük paralar tedavülden kalkmalı'

Erdoğan'ın 13. cumhurbaşkanı seçildiği ikinci tur oylamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ekonomist Tunç Şatıroğlu, "Seçimden önce de söyledim. TL çok değer kaybetti. 50 kuruştan küçük paralar tedavülden kalkmalı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 10:22
Ekonomist Tunç Şatıroğlu: '50 kuruştan küçük paralar tedavülden kalkmalı'
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14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitti.  Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.

Sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçildi.

Seçime ekonomik kriz, yoksulluk, geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı altında giren Türkiye, seçimin ardından da yine gerçek gündemine geri döndü. Ekonomist Tunç Şatıroğlu da kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"TEDAVÜLDEN KALKMALILAR..."

"Seçimden önce de söyledim. TL çok değer kaybetti. Seçimler de geride kaldı" diyen Şatıroğlu, "50 kuruştan küçük paralar tedavülden kalkmalı. Madeni paralar: 50 kuruş, 1 TL, 5 TL, 10 TL ve 20 TL olmalı. Banknotlar: 50 TL, 100 TL, 200 TL, 500 TL ve 1000 TL olmalı. Artık 200 lirayla 10 dolar alınmıyor" ifadelerini kullandı.


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