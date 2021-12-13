Ekonomist Veysel Ulusoy yorumladı: UBS'nin Türk Lirası kararı ne anlama geliyor?

13 Aralık 2021 Pazartesi, 12:20

İsviçre bankası UBS, Türk Lirası ile ilgili rapor yayımlamama kararı aldı. UBS Analisti Tilmann Kolb, bundan sonra Türk lirasıyla ilgili rapor yayımlamayacaklarını ve yatırımcıların son yayımladıkları Türk Lirası tavsiye raporlarını dikkate almamalarını belirten bir müşteri notu yayımladı.

UBS analisti Kolb, en son Kasım ayının sonlarında bir rapor yayımlayarak, TL’deki değer kaybının mevcut para politikası çerçevesinin enflasyonla mücadelede yetersiz olduğu görüşünü yansıttığını ve bu nedenle daha fazla değer kaybı ihtimalini göz ardı etmediklerini belirtmişti.

UBS'nin bu kararını Cumhuriyet.com.tr'den Altuğ Yerlisu'ya değerlendiren ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "Ekonomik realitelere uymayan siyasi tavır bizi bu noktaya getirdi" diyerek iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

"İLK DEFA BÖYLE KESKİN BİR CÜMLE KARŞIMIZA GELDİ"

Bankaların her ay müşterilerine, büyük yatırımcılarına göndermek üzere kur tahmini, sanayi büyüme tahmini, iş gücü talebi ve arz tahminleri gibi tahmin raporları hazırladığını kaydeden Ulusoy, kararın bu netlikte ifade edilmesinin, ekonomide yürütülen siyasi tavrın bir sonucu olduğunu söyledi.

Karara ilişkin, daha önce başka bankaların da kısmi olarak bu yönde kararları olduğunu değerlendiren Ulusoy, "İlk defa böyle keskin bir cümle karşımıza geldi. Bu da tabii iyi değil. Ekonomik realiteye uymayan bir davranış var. Ekonomik realitelere uymayan siyasi tavır bizi bu noktaya getirdi" diye konuştu.

"KUSURSUZ BİR KRİZ"

Kararın, Türk ekonomisindeki yanlış kararların bir sonucu olduğunu söyleyen Prof. Ulusoy, "Kusursuz bir döviz krizi karşımızda. Dolayısıyla herkes ona göre tavır alacaktır. Onun da başında stokçuluk geliyor. Stokçuluk bir sonuçtur. Esas neden ekonomideki dengesizliklerdir" ifadelerini kulandı.